Je kunt op de AirPods zelf bepalen wat er gebeurt als je twee keer op een AirPod tikt. Wil je Siri bedienen of wil je liever meteen je muziek afspelen of pauzeren? In deze tip lees je hoe je dit en andere instellingen aanpast.

AirPods bedienen door te tikken

De AirPods hebben geen eigen afstandsbediening, omdat ze volledig draadloos zijn. Toch kun je enkele functies gebruiken door simpelweg twee keer op een AirPod te tikken. Je hebt allerlei keuzes, bijvoorbeeld voor Siri of het kiezen van een volgend nummer. In deze tip leggen we je stap voor stap uit hoe je het tikken op de AirPods instelt en gebruikt.

Heb je de AirPods Pro, dan werkt de bediening iets anders, namelijk door de steeltjes in te drukken. Hierin zit namelijk een druksensor verwerkt.

Tikken op AirPods instellen

Het tikken op de oortjes werkt dankzij de ingebouwde sensoren, die aanraking en beweging detecteren.

Standaard activeer je Siri door tijdens het dragen twee keer kort op een AirPod te tikken. Dit kan zowel rechts als links. Als je Siri liever niet wil gebruiken, dan kun je het tikken zo instellen dat je er direct de muziek mee bedient. Ook kun je voor elk oor een andere instelling kiezen.

iPhone en iPad

Het instellen op de iPhone en iPad werkt als volgt:

Open de Instellingen-app op een iPhone of iPad die verbonden is met de AirPods. Ga naar Bluetooth. Tik op het blauwe i’tje achter de AirPods. Je kunt nu voor elke afzonderlijke AirPod allerlei instellingen aanpassen. Je hebt de keuze uit Siri, afspelen en pauzeren van muziek, volgende of vorige nummer of uit.

Je bepaalt dus zelf wat er gebeurt als je twee keer snel achter elkaar op een AirPod tikt. Behalve deze instelling, kun je in dit scherm nog meer instellingen voor de AirPods aanpassen. Zo kun je de automatische oordetectie uitschakelen en stel je in van welke AirPod de microfoon standaard gebruikt wordt: altijd links, altijd rechts of automatisch. Verder kun je de verbinding verbreken, als je dat zou willen.

Werkt het tikken niet, ondanks dat je de instellingen goed hebt staan? Controleer dan of toegang tot Siri vanaf het toegangsscherm ingeschakeld is. Je checkt dit via Instellingen > Face ID/Touch ID en toegangscode. Onder het kopje Toegang bij vergrendeling moet je de schakelaar bij Siri inschakelen.

Mac

Je kan het ook instellen op de Mac. Dat doe je als volgt:

Zorg dat je AirPods verbonden zijn met je Mac. Ga naar Systeemvoorkeuren > Bluetooth. Klik achter je AirPods op Opties. Kies de gewenste instelling voor je linker en rechter AirPod.

Wat goed is om te weten is dat de instelling opgeslagen wordt per apparaat en dus niet per setje AirPods. Dat betekent dat je op de Mac andere instellingen kan opslaan dan op iOS.

Tikken op AirPods gebruiken: waar moet je precies tikken?

Je gebruikt deze functie door twee keer snel achter elkaar op een AirPod te tikken terwijl deze in je oor zit. De plek waar je moet tikken is vrij groot, maar het werkt niet overal. Tikken op het stokje heeft geen zin, want daar reageert de AirPod niet op. In onderstaande afbeelding is te zien waar je wel op kan tikken (groen) en waar je niet op kan tikken (rood).

Op zoek naar meer AirPods-tips? Check dan ons tipsoverzicht voor de AirPods, waarin we de allerbeste en meest praktische tips voor je AirPods op een rijtje gezet hebben.