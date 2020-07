Het gebeurt helaas regelmatig: je AirPods worden gestolen of je bent ze kwijt. In deze tip leggen we uit hoe je zoekgeraakte AirPods kunt terugvinden door een geluidje af te spelen of op de kaart te kijken.

AirPods kwijt? Zo vind je ze terug

De AirPods zijn klein waardoor je ze gemakkelijk kunt kwijtraken. Liggen ze thuis tussen de kussens op de bank, of heb je ze in de sportschool laten slingeren? Misschien zijn de AirPods zelfs gestolen, want ze zijn erg gewild onder studenten en scholieren. Als jouw AirPods zoek zijn kun je ze met de tips uit dit artikel weer proberen terug te vinden!

Locatie van zoekgeraakte AirPods bekijken

Volg deze stappen om zoekgeraakte AirPods terug te vinden:

Open de Zoek mijn-app. Ga naar het tabblad Apparaten. Tik op de AirPods en je ziet de locatie op de kaart, zodat je weet waar je moet beginnen te zoeken.

Geluid afspelen op zoekgeraakte AirPods

Kun je de AirPods niet vinden, of weet je nog steeds niet waar je moet beginnen met zoeken? Dan kun je ook een geluidje laten afspelen:

Ga in de Zoek mijn-app naar jouw AirPods. Kies de optie Speel geluid af. Zodra de AirPods verbinding hebben hoor je een geluid. Tik op Stop Geluid als je de AirPods gevonden hebt.

Onze ervaring met deze functie is niet zo heel goed. Vaak werkt het afspelen van het geluid niet goed of krijg je pas minuten later een melding, zoals hieronder te zien is. Je weet dan dat de AirPods in de buurt zijn, maar moet nog steeds alles overhoop halen om ze terug te vinden.

Zo werkt Zoek mijn AirPods

Deze functie is alleen beschikbaar vanaf iOS 10.3 en hoger. ‘Zoek mijn AirPods’ is geen aparte app, maar is onderdeel van de al langer bestaande app Zoek mijn, die voorheen Zoek mijn iPhone.

Als de AirPods met jouw Apple ID zijn gekoppeld, kun je ze terugvinden door een geluidje af te spelen. De AirPods moeten daarvoor wel verbonden zijn met een iPhone, Mac of ander apparaat waarop je met hetzelfde Apple ID bent ingelogd. Dat komt omdat de AirPods geen eigen internetverbinding hebben, maar altijd via Bluetooth met een ander apparaat zijn gekoppeld.

AirPods écht kwijtgeraakt? Je kunt ze vervangen

Is het niet gelukt om met Zoek mijn Airpod het oortje terug te vinden en heb je geen idee meer waar je moet zoeken? Dan kun je eventueel een oortje of de oplaadcase laten vervangen. Hier zijn wel kosten aan verbonden:

AirPods Pro:

Vervangend oortje: €99 per stuk

Draadloze oplaadcase voor AirPods Pro: €99

Oorkussentjes (beschadigd): €4,23

Gewone AirPods:

Vervangend oortje: €75 per stuk

Gewone oplaadcase voor AirPods: €65

Gewone oplaadcase voor AirPods: €75

Dit is goedkoper dan een nieuw setje aanschaffen. Deze kosten brengt Apple ook in rekening als er een reparatie uitgevoerd moet worden buiten de garantie. Je leest er meer over in ons artikel over AirPods-reparaties.

Heb je een vervangend oortje gekregen (of gekocht) en wil je die koppelen met je bestaande oplaadcase, dan kan dat als volgt:

Stop beide AirPods in de oplaadcase. Controleer of het lampje oranje knippert. Houd de knop achterop de case vijf seconden ingedrukt. Het statuslampje gaat nu wit knipperen. Pak de iPhone en ga naar het beginscherm. Open de case met daarin de AirPods en houd deze bij de iPhone. Er verschijnt een animatie op het scherm om te verbinden. Tik op Verbind en Gereed.

