Wil je de AirPods resetten? Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan hardnekkige problemen met de AirPods oplossen, zoals een sneller leeglopend oplaaddoosje, verbindingsproblemen of een krakend geluid uit de oortjes. In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

Heb je problemen met je AirPods? Lijken ze sneller leeg te gaan dan normaal of lukt het vaak niet om verbinding te maken? Dan kan het resetten van de AirPods een oplossing zijn! Ook komt dit van pas als je je AirPods gaat verkopen of weggeven. Bovendien lees je hier hoe je de AirPods Pro kunt resetten.

AirPods resetten doe je zo

Om de AirPods te resetten, volg je onderstaande stappen:

Zorg ervoor dat beide AirPods in de oplaadcase zitten. Ga op je iPhone naar Instellingen > Bluetooth en tik op het i’tje achter de AirPods. Tik op Vergeet dit apparaat. Open het klepje en hou de configuratieknop achterop de oplaadcase minstens 15 seconden ingedrukt. Controleer of het lampje in de oplaadcase eerst een paar keer oranje en daarna wit knippert. De AirPods zijn nu gereset.

De stappen zijn voor alle modellen hetzelfde. Je AirPods Pro resetten werkt dus op dezelfde manier.

Let er op dat je na het resetten opnieuw een koppeling moet maken met al je apparaten, voordat je de AirPods weer kunt gebruiken. Hou er ook rekening mee dat je bepaalde instellingen opnieuw moet aanpassen, zoals het tikken op de AirPods voor Siri of muziekbediening. In onderstaande tips lees je alles over de AirPods koppelen en het instellen van tikken op de AirPods. Bij de AirPods Pro moet je de druksensor voor bediening opnieuw instellen.

Waarom je AirPods resetten?

Wanneer komt het resetten van je AirPods nu van pas? Op verschillende momenten. Als je je AirPods aan iemand anders wil geven is het wel zo handig als er geen koppeling meer met jouw apparaten is. Ook kan het resetten helpen bij allerlei andere problemen. Zo was er in januari 2017 sprake van accuproblemen met het bewaardoosje van de AirPods. Gebruikers meldden destijds op Reddit dat de accu van de oplaadcase plotseling leeg kon raken. De AirPods resetten bleek het probleem op te lossen.

Een ander AirPods probleem dat zich kan voordoen is een krakend geluid in de AirPods of het niet kunnen maken van een verbinding. In dat geval kan het resetten van je AirPods de oplossing bieden, maar je zou ook kunnen kijken naar andere Bluetooth-apparaten in je omgeving. Bluetooth op je toestel uit en aan zetten zou ook kunnen helpen.

Wil je je iPad of iPhone naar fabrieksinstellingen terugzetten, dan hebben we daarvoor een aparte tip.

