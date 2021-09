Het installeren van Windows op je Apple Silicon Mac wordt een uitdaging, nu Microsoft heeft gezegd dat de ARM-versie van Windows 11 niet een “supported scenario” is. Er komt geen officiële ondersteuning voor M1 Macs, niet via virtualisatie en ook niet door het rechtstreeks op de hardware te installeren. Microsoft wilde het nog niet illegaal noemen als je het toch probeert, maar maakt het wel een stuk moeilijker voor bedrijven als Parallels en VMware.



VMware twijfelde nog en biedt wel een beta voor M1 Macs aan, maar daar zit geen Windows in. Ook de x86-versies van macOS en Linux ontbreken. VMware noemde als reden dat er onvoldoende duidelijkheid is bij Microsoft. Die duidelijkheid is er nu wel, maar niet in de richting die Apple-gebruikers hadden gehoopt.

Kat- en muisspel

Maandenlang kunnen gebruikers al wel de Windows Insider-builds voor ARM-architecturen gebruiken. Daarmee was het mogelijk om virtuele machines met Windows 10 en 11 op je Apple Silicon Mac te gebruiken. Maar daar zou wel eens snel een einde aan kunnen komen. Gebruikers melden dat recente updates van de Insider-build van Windows 11 foutmeldingen geven in Parallels, omdat hardware niet compatibel is. Parallels loste het in dit geval op, maar als Microsoft geen Windows 11 VM’s op Apple Silicon wil toestaan, loont het misschien niet meer de moeite om steeds oplossingen te vinden.

Eerder beweerde de bekende Microsoft-blogger Paul Thurrott nog, dat Microsoft in september officiële ondersteuning voor M1 Macs zou aankondigen. Hij had die informatie gekregen van zijn bronnen. Maar die voorspelling blijkt nu complete onzin.