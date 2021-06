We hebben nu iets meer zekerheid over de releasedatum van iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey en tvOS 15. In dit artikel lees je wanneer je de updates kan verwachten. Vanaf vandaag zijn al beta’s beschikbaar voor ontwikkelaars, maar hier lees je wanneer je ze ongeveer zelf kunt updaten. Ook lees je hier wanneer de publieke beta’s ongeveer verschijnen.



iOS 15 datum: wanneer is het beschikbaar?

De iOS 15 beta is op dit moment te downloaden, maar alleen voor ontwikkelaars met een betaald abonnement. Officieel laat Apple nog geen datum weten, maar het staat gepland voor het najaar. Uit ervaring blijkt dat dit september of oktober betekent.

iOS 15 releasedatum

Dit zijn de belangrijkste data omtrent iOS 15:

iOS 15 beta: sinds 7 juni (verschenen)

Publieke beta iOS 15: juli 2021

Officiële iOS 15 release: najaar 2021 (verwacht, vermoedelijk september)

Bekijk ook iOS 15 onthuld: dit zijn de vernieuwingen voor de iPhone Het is een moment waar we lang naar hebben uitgekeken: de onthulling van iOS 15. We weten nu eindelijk welke nieuwe functies Apple voor de iPhone in petto heeft. In dit artikel lopen we ze met je langs. iOS 15 wordt dé grote iPhone-update van 2021.

iPadOS 15 datum

iPadOS 15 beta: sinds 7 juni (verschenen)

Publieke beta iPadOS 15: juli 2021

Officiële iPadOS 15 release: najaar 2021 (verwacht, vermoedelijk september)

Bekijk ook iPadOS 15 onthuld: deze functies komen dit jaar naar de iPad Apple heeft tijdens de WWDC 2021 iPadOS onthuld, de volgende grote update voor de iPad. iPadOS 15 bevat meer nieuwe functies voor je iPad om je productiviteit te verbeteren en meer.

watchOS 8 datum

watchOS 8 beta: sinds 7 juni (verschenen)

Publieke beta watchOS 8: juli 2021

Officiële watchOS 8 release: najaar 2021 (verwacht, vermoedelijk september)

Bekijk ook Dit is watchOS 8: alles over de watchOS-update van 2021 Apple heeft watchOS 8 aangekondigd. Deze nieuwste update voor de Apple Watch verschijnt later dit jaar en brengt een aantal welkome verbeteringen en nieuwe functies naar de Apple Watch. Lees hier alles wat je moet weten.

macOS Monterey datum

macOS Monterey beta: sinds 7 juni (verschenen)

Publieke beta macOS 12 Monterey: juli 2021

Officiële macOS Monterey release: najaar 2021 (verwacht, vermoedelijk september)

Bekijk ook macOS 12 Monterey nu officieel: dit is er nieuw voor de Mac! Dit najaar komen er nieuwe functies voor de Mac aan. Apple heeft ze zojuist onthuld tijdens de keynote van WWDC 2021. macOS 12 Monterey krijgt allerlei vernieuwingen die we hier voor je op een rijtje zetten. We praten je ook bij over de releaseperiode.

tvOS 15 datum

tvOS 15 beta: sinds 7 juni (verschenen)

Publieke beta tvOS 15: juli 2021

Officiële tvOS 15 release: najaar 2021 (verwacht, vermoedelijk september)