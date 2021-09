Het september-event komt eraan, dus we zijn benieuwd naar welke aankondiging jij het meest uitkijkt. Is het de iPhone 13 of misschien wel de iPhone 13 Pro Max? Of kan jij niet wachten om de AirPods 3 in je oren te stoppen? Laat het ons weten in de poll.

Het Apple-seizoen gaat weer beginnen: met de iPhone 13-serie, Apple Watch Series 7, nieuwe AirPods en meer is er weer heel veel om naar uit te kijken. Maar Apple gaat niet alles aankondigen tijdens het California streaming-event van 14 september. De Macs volgen pas op een later moment. In deze poll focussen we ons dan ook alleen op de producten die tijdens het september-event waarschijnlijk voorbij komen.



iCulture peilt: Apple’s september 2021-event

Apple heeft een hele reeks aan producten voor het najaar 2021 op de planning, maar aanstaande dinsdag is het tijd voor onder andere de iPhone en Apple Watch. De iPhone 13-serie bestaat wederom uit vier modellen, met verbeteringen voor de camera, batterij en het scherm. Nog niet toe aan een nieuwe iPhone? Dan is de nieuwe Apple Watch of AirPods misschien iets waar je naar uitkijkt. De Apple Watch Series 7 krijgt een gloednieuw design met groter scherm, terwijl ook de AirPods 3 een vernieuwd ontwerp krijgen. Tot slot verwachten we ook nog nieuwe iPads, met de nieuwe iPad mini 2021 als grootste vernieuwing. Maar of die ook tijdens het september-event onthuld worden, is nog niet 100% zeker.

Naast nieuwe producten, gaat Apple ook de releasedatum van iOS 15 en meer aankondigen. De update wordt misschien wel al de volgende dag uitgebracht, al gokken wij op een introductie een week later.

Lees ook onze uitgebreide verwachtingen van het iPhone 13-event. Daarin bespreken we de belangrijkste te verwachte aankondigingen tot in detail, met doorverwijzingen naar onze uitgebreide voorspellingen en geruchtenoverzichten.