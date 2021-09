De Apple Watch Series 7 krijgt een groter en beter scherm. Er zijn al diverse geruchten geweest en in dit artikel lees je alles wat we nu al weten over het Apple Watch Series 7-scherm.

De Apple Watch Series 7 komt eraan en de grootste vernieuwing in het nieuwe model is het nieuwe design en het grotere scherm. Over het design van de Apple Watch Series 7 kon je al eerder lezen en nu praten we je bij met alles wat we al weten over het scherm. Hoe groot wordt het scherm, wat wordt de resolutie en wat heb je er eigenlijk aan?

#1 Hoe groot wordt het Apple Watch Series 7 scherm?

Voor de Apple Watch Series 7 heeft Apple twee nieuwe formaten gepland. Je kan volgens bronnen kiezen voor 41mm en 45mm, een sprong van 1mm ten opzichte van de huidige modellen. Op het grootste model betekent dit dat de Apple Watch in diameter 1,9-inch meet. Dit was 1,78-inch. Het scherm is dus een stukje groter, zodat er meer op het scherm te zien is. Wat de diameter op het kleinere 41mm model wordt, is nog niet bekend.



Vergelijking van het nieuwe scherm van de Apple Watch Series 7 met mockups (via 9to5Mac)

#2 Resolutie van Apple Watch Series 7-display

Ook de resolutie van de Apple Watch Series 7 is al bekend, al weten we alleen nog de resolutie van het grootste model. De grote Apple Watch Series Series 7 zou een resolutie van 396 x 484 pixels krijgen. Dit was 368 x 448 pixels. Dat is dus een toename van 16%. Ondanks dat het verschil klein lijkt, zou je dit in de praktijk wel moeten merken. Ter vergelijking: bij de stap van de Apple Watch Series 3 naar de Apple Watch Series 4 ging het om 35% meer pixels. Het verschil is dus wel wat kleiner dan bij de vorige keer dat Apple een nieuw scherm introduceerde.

#3 Schermranden en schermtechniek

Ondanks dat het scherm in diagonaal bijna 7% groter wordt, wordt de Apple Watch zelf maar 1 millimeter groter (van onder naar boven). Dat komt omdat de schermranden een stukje kleiner worden. hoewel je nog steeds een zwart randje rondom het scherm ziet en het display dus niet helemaal tot aan de behuizing komt, is dit zwarte randje wel een stukje kleiner. De verhouding scherm ten opzichte van het oppervlak is dus groter.

Hoewel Apple al een tijdje experimenteert met micro-LED, lijkt het er niet op dat de Apple Watch Series 7 deze schermtechniek gaat gebruiken. Het heeft er alle schijn van dat de Apple Watch Series 7 een OLED-scherm krijgt. Net als voorheen gaat het om een Always-on display. Wel zou Apple een nieuwe techniek voor schermlaminatie toepassen, waardoor het glas bovenop dichter op het display zelf zit. De Apple Watch is daardoor mogelijk ook iets dunner.

#4 Wat heb je aan een groter Apple Watch Series 7 display?

Je vraagt je misschien af: wat heb ik nou eigenlijk aan zo’n groter scherm? Volgens bronnen krijgt de Apple Watch Series 7 nieuwe wijzerplaten die gebruikmaken van het grotere scherm. Het gaat om Modular Max, Continuum en een wereldklok. Deze bevatten meer en grotere complicaties, zodat er nog meer informatie op het scherm getoond kan worden.

Dat de Apple Watch Series 7 een groter scherm krijgt, zien we eigenlijk nu al wel een beetje terug in watchOS 8. Apple heeft veel van haar apps grotere titels gegeven. Op de huidige Apple Watches ziet dat er niet altijd even strak uit en het was ook wat onduidelijk waarom Apple dit zou doen. Op de Apple Watch Series 7 zou dit een stukje beter tot zijn recht komen en het grotere scherm meer nadruk geven. In apps kan je daardoor mogelijk meer tegelijkertijd zien, zonder te hoeven scrollen. Of je bij een workout bijvoorbeeld een extra meting op het scherm kan zetten, is nog niet bekend. Dit zou wel een nuttige en praktische toepassing zijn.



watchOS 7 vs watchOS 8

