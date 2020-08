Heb je geen idee hoe je je AirPods moet koppelen aan je iPhone of iPad of wil je weten hoe je ze aan een Apple TV koppelt? Of wil je de koppeling ongedaan maken? In dit artikel lees je alles erover, inclusief weer loskoppelen van de AirPods.

De draadloze AirPods en AirPods Pro van Apple zijn te gebruiken met je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV. In deze tip leggen we uit hoe je de draadloze oortjes koppelt met al deze apparaten en vervolgens weer loskoppelt.

AirPods vereisten: dit heb je nodig

Om de AirPods te kunnen gebruiken heb je één van de volgende apparaten nodig:

iPhone of iPad (en eventueel een Apple Watch)

Mac

Apple TV

Android-smartphone

PC

Gebruik je een Apple-apparaat, dan heb je bepaalde softwareversies nodig om alles uit de AirPods te halen.

AirPods 2 en AirPods Pro (2019)

iPhone en iPad: iOS 12.2 of nieuwer

Apple Watch: watchOS 5 of nieuwer

Mac: macOS Mojave 10.14.4 of nieuwer

Je kan de AirPods 2 ook met oudere softwareversies gebruiken, maar je kan in dat geval niet van alle functies gebruikmaken. Onder andere het synchroniseren van de koppeling via je iCloud-account ontbreekt. Als je nog moet updaten, krijg je onderstaand scherm te zien.

Originele AirPods (eerste generatie)

iPhone en iPad: iOS 10 of nieuwer

Apple Watch: watchOS 3 of nieuwer

Mac: macOS Sierra of nieuwer

AirPods koppelen met apparaten

Het mooie van de AirPods is dat je ze heel gemakkelijk kunt koppelen met de iPhone en alle andere genoemde apparaten. Het enige wat je hoeft te doen is ze koppelen op één apparaat met jouw Apple ID. Dankzij synchronisatie via iCloud zijn de AirPods vanaf dat moment ook automatisch gekoppeld met alle andere apparaten die je gebruikt.

AirPods koppelen met iPhone en iPad

Het is heel eenvoudig om je AirPods of AirPods 2 te koppelen met je iPhone of iPad. Het enige wat je hoeft te doen is het oplaaddoosje te openen. Zo werkt het:

Open de oplaadcase van de AirPods terwijl je deze in de buurt van je ontgrendelde iPhone of iPad houdt. Tik op de knop Verbind. Je AirPods maken nu verbinding.

Koppel je de AirPods 2? Dan krijg je een scherm om Hé Siri in te schakelen, mits je dat nog niet ingeschakeld hebt op je iPhone. Heb je Hé Siri op je iPhone al geactiveerd, dan is het automatisch ook actief op je AirPods. Heb je dat niet ingeschakeld, kies dan voor Configureer Hé Siri of Niet nu. Spreek de testzinnen uit om Hé Siri in te stellen.

Je nieuwe AirPods zijn nu helemaal klaar voor gebruik. Werkt Hé Siri op je AirPods nog niet? Zorg er ook voor dat je Siri bij vergrendeling ingeschakeld hebt. Ga hiervoor op je iPhone naar Instellingen > Face ID/Touch ID en toegangscode en schakel onderaan Siri in bij vergrendeling.

Meer hoef je niet te doen. De AirPods zijn nu gekoppeld met je iPhone of iPad en je kunt meteen beginnen met draadloos luisteren van muziek via Apple Music, Spotify of willekeurig welke andere app.

AirPods koppelen met Apple Watch

Zodra je de AirPods gekoppeld hebt aan je iPhone, zijn ze automatisch ook klaar om gebruikt te worden op je Apple Watch.

AirPods koppelen met Mac

De AirPods worden ook automatisch gekoppeld met een Mac die draait op macOS Sierra of nieuwer (macOS Mojave 10.14.4 of nieuwer voor AirPods 2) als je de AirPods eenmaal gesynchroniseerd hebt met je iPhone of iPad. Dankzij iCloud werken de AirPods direct zodra je ze aan een toestel gekoppeld hebt, waardoor je verder niks meer hoeft te doen.

AirPods koppelen met Apple TV

Vanaf tvOS 11 worden je AirPods automatisch gekoppeld met je Apple TV. Het werkt dus op de manier zoals hierboven omschreven. Op eerdere versies van tvOS, die voor najaar 2017 zijn verschenen, moet je nog wel handmatig koppelen.

Dit handmatig koppelen van AirPods met de Apple TV werkt als volgt:

Ga op een Apple TV naar Instellingen > Afstandsbediening en apparaten > Bluetooth. Open de oplaadcase van de AirPods en hou de knop op de achterkant ingedrukt. De AirPods verschijnen in het het rijtje Andere apparaten op je Apple TV. Selecteer ze met de Siri Remote en bevestig de koppeling.

AirPods koppelen met extra iPhone, iPad of Mac

Als je je AirPods wil uitlenen of als je ze wil koppelen aan een apparaat dat niet met iCloud-verbonden is, moet je de AirPods handmatig koppelen. Op een andere iPhone of iPad werkt dat als volgt:

Open de oplaadcase met de AirPods in hun oplaaddoosje. Hou ze dicht bij de iPhone of iPad. In beeld verschijnt onderstaande melding. Hou de kleine knop op de achterkant van de AirPods case ingedrukt. De AirPods maken nu verbinding met de iPhone of iPad.

Wil je de AirPods koppelen met een extra Mac, bijvoorbeeld op kantoor, doe dan het volgende:

Klik bovenin de menubalk op het Bluetooth-icoontje of ga naar Systeemvoorkeuren > Bluetooth. Open de AirPods-oplaadcase en hou de knop op de achterkant ingedrukt. Klik nu in het Bluetooth-venster op je Mac op Koppel.

AirPods koppelen met computer of andere apparaten

Je kunt de AirPods ook eenvoudig koppelen met andere apparaten zonder iCloud-synchronisatie. Denk bijvoorbeeld aan een Windows-computer of Android-smartphone. Hieronder lees je hoe je de AirPods koppelt aan apparaten van andere merken dan Apple:

Ga op de smartphone, tablet of computer naar de Bluetooth-instellingen. Open de oplaadcase van de AirPods en hou de knop op de achterkant ingedrukt. De AirPods verschijnen nu in het rijtje met Bluetooth-apparaten. Tik erop en bevestig dat je verbinding wilt maken.

AirPods loskoppelen van iPhone, iPad en Apple Watch

Als je je AirPods bijvoorbeeld wil verkopen of weggeven, moet je ze eerst loskoppelen. Op je iPhone of iPad werkt dit als volgt:

Open Instellingen > Bluetooth. Tik op het blauwe i’tje achter je AirPods. Kies vervolgens voor Vergeet dit apparaat. Er verschijnt een melding in beeld dat de AirPods losgekoppeld worden van al je iCloud-apparaten.

Volg je bovenstaande stappen op je iPhone, dan zijn de AirPods ook meteen losgekoppeld van je Apple Watch.

AirPods loskoppelen van Mac

Als je bovenstaande stappen volgt, worden de AirPods ook losgekoppeld van je Mac. Maar je kunt de AirPods echter ook enkel loskoppelen van je Mac, zonder dat dit van invloed is op de koppeling tussen je iPhone en iPad. Volg hiervoor onderstaande stappen op je Mac:

Hou de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik in de menubalk op het Bluetooth-icoontje. Selecteer de AirPods en klik op Verwijder. Bevestig het loskoppelen in het venster dat in beeld verschijnt.

AirPods loskoppelen van Apple TV en andere apparaten

Om de AirPods los te koppelen van overige apparaten zoals de Apple TV, doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Afstandsbediening en apparaten > Bluetooth. Selecteer de AirPods en klik op Vergeet apparaat.

Op andere apparaten volg je de stappen in de Bluetooth-instellingen om de koppeling met de AirPods te verwijderen.

Ben je je AirPods kwijtgeraakt? Dan kun je met Zoek mijn AirPods ze gemakkelijk terugvinden!