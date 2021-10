AirPods kapot: alles over reparatie en prijzen

AirPods zijn fijne oordopjes, maar er zit ook kwetsbare elektronica in waardoor de oortjes kapot kunnen gaan. Heb je moeite om de AirPods werkend te krijgen of klinkt de muziek niet goed, dan is het tijd om te kijken of er misschien iets kapot is. Voordat je contact met Apple opneemt is het goed om te kijken of je zelf iets kunt doen, zoals schoonmaken of resetten. Op deze pagina lees je alles over AirPods-reparaties, waar je terecht kunt bij een defect, wat je moet doen als je een oortje of het opbergdoosje kwijt bent en of je AirPods kan repareren.

AirPods: zelf repareren?

Helaas kun je niet zelf de AirPods repareren. De oortjes zijn zo gebouwd dat ze niet te demonteren zijn, zelfs niet door Apple. iFixit gaf de AirPods dan ook een reparatiescore van 0 uit 10. Als je probeert om het oplaaddoosje of de oortjes open te maken zul je het onherstelbaar beschadigen. Voor een AirPods reparatie moet je daarom uitwijken naar specialisten, zoals Apple zelf.

AirPods reparatiekosten

De kosten van AirPods-reparatie zijn als volgt:

€55 bij batterijproblemen

€75 tot €99 bij alle andere problemen

Hieronder zie je de tabel die Apple hiervoor hanteert:

Prijs bij service Prijs bij service (met AppleCare+) Prijs bij verlies Prijs batterijservice AirPods 3 €75,- per stuk €29,- €75,- per stuk €55,- per stuk MagSafe-oplaadcase €75,- €29,- €85,- €55,- AirPods 2 €75,- per stuk €29,- €75,- per stuk €55,- per stuk Draadloze oplaadcase €75,- €29,- €85,- €55,- Standaard oplaadcase €65,- €29,- €65,- €55,- AirPods Pro €99,- per stuk €29,- €99,- per stuk €55,- per stuk AirPods Pro draadloze oplaadcase €99,- €29,- €109,- €55,- AirPods Pro MagSafe-oplaadcase €99,- €29,- €109,- €55,-

AirPods schoonmaken

Heb je slecht geluid, dan is een AirPods reparatie niet per se nodig. Het kan ook helpen om je AirPods schoon te maken. Er kan vuil en stof in de oortjes zijn opgehoopt, waardoor het geluid minder goed doorkomt. Lees in onze tip hoe je het beste je AirPods kunt schoonmaken.

AirPods nat geworden door vocht

Heb je je AirPods in de wasmachine gegooid of zijn ze nat geworden in de regen? Sommige modellen van de AirPdos zijn niet zweet-, water- en vochtbestendig. Dat geldt voor deze modellen:

AirPods (1e generatie, 2016)

AirPods (2e generatie, 2019)

AirPods Max

Sommige modellen kunnen wel tegen een beetje vocht. Deze AirPods zijn wel zweet- en waterbestendig met IPX4-classificatie:

AirPods Pro (1e generatie, 2019)

AirPods (3e generatie, 2021)

Ondanks de zweet- en waterbestendigheid, kan een AirPod wel beschadigd raken als je deze langdurig blootstelt aan een grote hoeveelheid water. Onderdompelen is dan ook geen goed idee. Een vochtige omgeving kunnen ze wel overleven. Het is dan verstandig om ze te laten drogen. Dit moet je doen:

Leg de AirPods in een goed geventileerde ruimte en laat 24 tot 48 uur drogen. Laad de AirPods weer op. Reset de AirPods en probeer ze opnieuw te koppelen.

AirPods resetten

Heb je andere problemen met je AirPods, dan kan het helpen om ze te resetten. Je voorkomt daarmee een kostbare AirPods reparatie. Dit helpt bijvoorbeeld als je met de volgende problemen zit:

Ik kan mijn AirPods niet opladen

Mijn AirPods-batterijen gaan te snel leeg

Het oortje links of rechts geeft geen geluid

Mijn AirPods gaan niet aan

Het resetten van je AirPods werkt als volgt:

Houd de knop aan de buitenkant van het AirPods-doosje minstens 15 seconden ingedrukt. Wacht tot het lampje aan de binnenkant oranje gaat knipperen en daarna wit. Verbind je AirPods opnieuw met de iPhone. Eventueel moet je ook de dubbeltik-acties opnieuw instellen.

Werken bepaalde functies niet, dan kan het ook helpen om de AirPods-firmware te updaten. Dit kan ervoor zorgen dat bekende bugs worden opgelost.

Heb je last van een krakend geluid of andere audio-storingen, dan kan het ook helpen om andere Bluetooth-apapraten in de omgeving uit te zetten. Dit voorkomt dat er interferentie kan optreden door andere Bluetooth-accessoires in de buurt. Koptelefoons, toetsenborden en andere accessoires maken gebruik van dezelfde frequentie.

AirPods repareren bij Apple

Lukt het niet om met de stappen uit dit artikel zelf je AirPods-probleem op te lossen, dan zit er niets anders op dan een afspraak met Apple te maken. Maak een afspraak met de Genius Bar of stuur ze op naar Apple. Heb je de AirPods kortgeleden gekocht, dan kan het slimmer zijn om binnen de retourperiode de AirPods te laten omwisselen. Dit gaat waarschijnlijk sneller dan het probleem laten oplossen via Apple’s reparatieservice.

Is een van je AirPods of het oplaaddoosje kapot gegaan door een productiefout, dan zal Apple gedurende het eerste jaar gratis je AirPods repareren. De reparatie is dan gratis, al zul je in de meeste gevallen gewoon een ander exemplaar krijgen. Gaat de batterij heel snel leeg dan kun je ook naar Apple stappen om het oortje te laten vervangen.

Bij andere schades, zoals waterschade, zul je meestal zelf moeten betalen voor de reparatie. Of eigenlijk: voor de vervanging, want meestal zal Apple de oortjes zelf ook niet repareren, maar gewoon vervangen door een nieuwe. Dit is uiteraard niet zo heel milieuvriendelijk.

Apple heeft soms ook reparatieprogramma’s. Apple heeft bijvoorbeeld een reparatieprogramma voor krakende AirPods Pro. Heb je hier last van, dan kan je ze kosteloos laten vervangen of repareren. Je kunt hiervoor contact opnemen met Apple.

AirPods kwijt

Ben je de AirPods kwijtgeraakt, dan heb je meerdere opties. Met Zoek mijn AirPods kun je gemakkelijk je AirPods weer terugvinden. Vanaf iOS 15 kun je de AirPods Pro, AirPods Max en AirPods 3 eenvoudiger terugvinden, zowel in als uit het doosje.

Net als bij Zoek mijn iPhone zul je een geluidje horen, zodat je weet waar je moet zoeken. Ook zie je de laatst geziene locatie van de AirPods op de kaart zodat je weet of de oortjes thuis liggen, in de auto of op een andere plek. Met nauwkeurig zoeken kun je een AirPods Pro, AirPods 3 of AirPods Max makkelijker vinden. Je ziet aan de witte cirkel of je dichterbij een AirPod komt.

AirPods vervangen als je ze kwijt bent

Ben je een AirPods-oortje kwijt of is er eentje kapot gegaan, dan hoef je gelukkig geen compleet nieuwe set te kopen. Apple begrijpt ook wel dat je de kleine AirPods gemakkelijk kunt kwijtraken en biedt daarom de optie om een nieuw oortje of oplaaddoosje te kopen.

AirPods 2/3:

Vervangend oortje: €75,- per stuk

MagSafe/draadloze oplaadcase: €85,-

Standaard oplaadcase: €65,-

AirPods Pro:

Vervangend oortje: €99,- per stuk

Draadloze/MagSafe oplaadcase voor AirPods Pro: €109,-

Oorkussentjes (beschadigd): Gratis onder beperkte garantie of Apple Care+. Anders €9,- per 2 paar.

Om het doosje van de AirPods te kunnen vervangen heb je het AirPods-serienummer nodig. Bewaar daarom een screenshot van je AirPods-serienummer op je computer. Je kunt dit vinden via Instellingen > Algemeen > Info > AirPods maar dit lukt alleen op het moment dat de AirPods zijn verbonden. Heb je dit serienummer niet bij de hand, dan kan Apple het doosje ook niet vervangen. Apple legt zelf niet uit waarom dit is, maar het zou ermee te maken kunnen hebben dat mensen die AirPods hebben gestolen niet zomaar een nieuw doosje eribj kunnen kopen.

Ben je het doosje kwijt dan kun je alsnog het serienummer achterhalen door de oortjes op te laden in een ander doosje. Druk daarbij niet op de knop aan de achterkant van het doosje, want dan raak je je serienummer kwijt.

Meer tips voor je AirPods

Haal meer uit je AirPods met onderstaande tips. Of kijk wat je doen als je AirPods problemen geven, zoals haperende audio, weinig volume, korte batterijduur en meer: