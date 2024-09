Het Apple-event van september 2024 is achter de rug en nu we alles hebben kunnen laten bezinken, zijn we benieuwd wat jij nou van het event vond. Welke aankondiging vond jij het leukst? Werd je ergens door weggeblazen of zat er voor jou helemaal niets bij. Laat je stem horen in onze nieuwste poll.

Poll: wat is jouw favoriete Apple-aankondiging van september 2024?

Apple heeft in totaal zes nieuwe producten aangekondigd, met daarnaast nog twee vernieuwde versies van bestaande apparaten. Er is dus vast wel iets om uit te kiezen, dus stem op je favoriet in onze poll.

Om je geheugen nog op te frissen, zijn dit de aankondigingen in het kort:

In onze aankomende podcastaflevering bespreken we uitgebreid wat wij van het event vinden, welke aankondigingen de meeste indruk maakten en wat er juist tegenviel. Hou je podcast-app dus in de gaten voor de nieuwste aflevering.