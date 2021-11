De AirPods opladen gaat eenvoudig via de oplaadcase die je erbij krijgt. In deze tip lees je meer over de AirPods opladen en gebruik van de oplaadcase, zowel de 'gewone' als de draadloze varianten.

Als je net lekker muziek zit te luisteren met je AirPods, AirPods Pro of AirPods Max, dan wil je natuurlijk niet dat je zonder batterijvoeding komt te zitten. In deze tip lees je hoe je de AirPods kunt opladen, hoe je de bijbehorende oplaadcase gebruikt en de batterijstatus controleert.

AirPods opladen

Om de AirPods te kunnen gebruiken zul je ze eerst moeten opladen. Dit doe je via het meegeleverde oplaaddoosje. De AirPods zijn voorzien van een minuscule batterij die maximaal 6 uur meegaat, afhankelijk van het model. De AirPods Max hoofdtelefoon gaat tot wel 20 uur mee.

Afhankelijk van het model, kun je zo de AirPods opladen:

AirPods en AirPods Pro opladen

Zo kun je de AirPods en AirPods Pro opladen:

Open het klepje van de oplaadcase. Stop de AirPods erin en wacht ongeveer 15 minuten. Vervolgens kun je de AirPods weer zo’n 3 uur gebruiken om muziek te luisteren.

AirPods Max opladen

Heb je de AirPods Max hoofdtelefoon, dan zit daar geen oplaadcase bij. De batterijen in de oorschelpen zijn immers groot genoeg om je van voldoende stroom te voorzien.

Stop een Lightning-kabel in de rechter oorschelp en verbind de andere kant met een USB-A-poort, USB-C-poort of oplader. Laat de hoofdtelefoon 5 minuten opladen om 1,5 uur te kunnen luisteren.

AirPods-doosje opladen

Je kunt met de oplaadcase de AirPods meermaals opladen, zodat je in totaal een gebruiksduur van meer dan 24 uur hebt. Maar op een gegeven moment raakt ook de batterij in de oplaadcase leeg en wordt het tijd om bij te laden. Het opladen van de oplaadcase kan op twee manieren, afhankelijk van het model. Je herkent een draadloos model aan het LED-lampje aan de buitenkant. Zit het LED-lampje aan de binnenkant? Dan heb je geen draadloos model.

Doosje met Lightning-kabel opladen

Alle AirPods-doosjes kun je via de Lightning-poort opladen. Dit werkt als volgt:

Neem een Lightning-kabel en steek deze in de Lightning-poort die zich aan de onderkant van het doosje bevindt. Sluit het andere einde aan op een USB-A-poort, USB-C-poort of oplader. Je kunt de AirPods in het doosje laten zitten of gebruiken. Na een paar uur is de interne batterij van de oplaadcase weer volledig opgeladen.

Bij de AirPods Pro en AirPods 3 krijg je een Lightning-naar-USB-C-kabel meegeleverd. Je kunt deze aansluiten op een geschikte USB-C-poort van de Mac of op een USB-C-stroomadapter die je bij sommige Apple-producten krijgt meegeleverd, zoals bij recente MacBooks.

Heb je niet zo’n adapter tot je beschikking, dan kun je die los aanschaffen bij Apple. De goedkoopste optie is de 20 Watt USB-C-lichtnetadapter (€25,-). Maar het is niet verplicht, want je kunt dit doosje ook draadloos opladen.

Doosje draadloos opladen

Heb je de AirPods met draadloze oplaadcase of de AirPods Pro, dan kun je het doosje ook draadloos opladen. De AirPods 3 worden geleverd met een MagSafe-doosje. De 2021-versie van de AirPods Pro wordt ook met een MagSafe-doosje geleverd.

Je hebt een geschikte draadloze lader nodig, die door diverse merken worden aangeboden. Heb je een MagSafe-doosje, dan kun je een MagSafe-oplader gebruiken. Zo werkt het:

Sluit het deksel van het oplaaddoosje. Leg het doosje op een draadloze oplader. Controleer het indicatielampje aan de voorkant. Deze kleurt oranje als de case opgeladen wordt. Het lampje is groen als de case helemaal opgeladen is.

Je kan voor het draadloos opladen elke geschikte Qi-draadloze oplader gebruiken. In onze gids hebben we de beste draadloze opladers voor Apple-apparaten op een rij gezet, zodat je weet welke je kan gebruiken.

Bekijk ook Zoek je een draadloze oplader voor je iPhone of AirPods? Deze raden wij aan Met deze draadloze opladers voor de iPhone en AirPods hoef je nooit meer een kabel in je iDevice te steken. Wij zetten de beste draadloze opladers voor de iPhone en AirPods voor je op een rij.

MagSafe-oplaaddoosje

Het voordeel van het MagSafe-oplaaddoosje is dat deze magnetisch aan een MagSafe-lader bevestigt. Je hoeft het doosje daardoor niet exact op de juiste plek te leggen, want dat gaat automatisch. Ook kun je de AirPods-case daardoor makkelijker op verticale MagSafe-laders opladen. Er is geen manier om een MagSafe-oplaadcase gemakkelijk te herkennen, behalve dat je hem tegen een magnetisch oppervlak aan houdt.

AirPods batterijstatus opvragen

Het statuslampje in de oplaadcase geeft aan hoeveel stroom er nog in zit. Groen betekent opgeladen, oranje betekent dat er minder dan één batterijlading over is. Je kunt de batterijstatus van de AirPods en de oplaadcase ook op de volgende twee manieren opvragen:

iPhone en iPad

Open het deksel van de oplaadcase en houd deze dichtbij de iPhone. Je ziet nu in één oogopslag de batterijstatus van de oplaadcase en de AirPods, die erin zitten.

Vraag de batterijstatus op via de Batterij-widget.

Bonustip: Heb je een setje AirPods Pro of AirPods 3? Dan kun je op het doosje tikken als hij op een draadloze oplader ligt. Het lampje zal dan even oplichten om de batterijstatus te tonen.

Apple Watch

Het is ook eenvoudig om de batterijstatus op te vragen via de Apple Watch. Dit werkt via het Bedieningspaneel:

Open de oplaadcase en stop de AirPods in je oren. Open het Bedieningspaneel door vanaf de wijzerplaat naar boven te vegen Selecteer het batterijpercentage van de Apple Watch. Onderaan verschijnt vanzelf het batterijpercentage van de AirPods.

Zie je geen batterijstatus van je AirPods? Verbind ze dan even met je Apple Watch door in het Bedieningspaneel op het AirPlay-symbool te tikken. Je herkent dit symbool aan de drie bijna-volledige cirkels met een driehoek eronder.

Mac

Je kunt ook op de Mac de batterijstatus van de AirPods en de oplaadcase opvragen.

Open het deksel van de oplaadcase en haal de AirPods eruit. Klik in de menubalk op het luidspreker/AirPods- of Bluetooth-icoon. Je kan ook klikken op het Bedieningspaneel > Bluetooth. Je ziet nu de resterende batterijduur bij je AirPods.

AirPods batterijduur

Apple geeft de volgende informatie over de batterijduur van de AirPods en de oplaadcase:

Model Muziek Spraak Originele AirPods 5 uur 2 uur AirPods 2 5 uur 3 uur AirPods 3 6 uur 4 uur AirPods Pro 4,5 – 5 uur 3,5 uur AirPods Max 20 uur 20 uur

Gaan de batterijprestaties zienderogen achteruit, dan kun je bij Apple terecht om de AirPods te laten repareren. Service aan de batterij kost je minimaal €75,- per AirPod.

Bekijk ook Zijn je AirPods kapot? Zo zit het met reparaties Zijn je AirPods kapot gegaan en is een reparatie nodig? Of ben je een AirPod kwijtgeraakt? Op deze pagina lees je alles over AirPods reparaties, waar je terecht kunt bij een defect en wat je moet doen als je een oortje of het opbergdoosje kwijt bent.