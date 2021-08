Er duiken regelmatig 'hints' en 'aanwijzingen' op dat de 4G Apple Watch naar Nederland komt. Maar helaas is er in veruit de meeste gevallen sprake van een dooie mus. Dergelijke hints zijn dan ook vaak logisch te verklaren.

Hints naar 4G Apple Watch in Nederland

Al sinds 2017 verkoopt Apple in een aantal landen de 4G Apple Watch. Daarmee kan je bellen, berichten sturen, muziek streamen en apps gebruiken zonder dat de iPhone in de buurt is. Dat is vooral een uitkomst voor als je gaat sporten. Al sinds het eerste model met deze functie (de Apple Watch Series 3) kijken Nederlandse gebruikers reikhalzend uit naar het moment dat de 4G Apple Watch naar Nederland komt. Regelmatig krijgen we op de iCulture-redactie berichten van lezers die hints ontdekt hebben dat het er nu écht aan zit te komen. Maar helaas: meestal blijken dergelijke hints valse hoop. Dat zagen we ook al bij Apple Pay, waar al in 2017 hints naar boven kwamen terwijl de betaaldienst pas in 2019 het licht zag in Nederland.



Nieuwste hint naar 4G Apple Watch: supportartikel

De nieuwste hint is gebaseerd op een supportartikel op Apple’s website, waar in het Nederlands uitgelegd wordt hoe de 4G Apple Watch werkt en hoe je dit instelt. In de afgelopen twee jaar krijgen we regelmatig van lezers berichten dat ze op deze pagina gestuit zijn en dat het er nu toch echt snel aan moet komen. Maar de realiteit is anders.

Deze pagina specifiek bestaat al sinds 2017 (!) in het Nederlands. Dat zit zo: Apple vertaalt dergelijke supportpagina’s altijd meteen in talloze talen, ook al is die besproken functie of device niet in dat land beschikbaar. Hierdoor is Apple klaar voor de toekomst, zodra de functie uiteindelijk wél naar Nederland komt.

In oktober 2017, bijna twee jaar voor de komst van Apple Pay in Nederland, doken er ook al Nederlandse Apple Pay-pagina’s op. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat de betaaldienst snel naar Nederland kwam. Datzelfde geldt ook voor de instellingen in iOS: alle schermen en mogelijkheden zijn altijd al vertaald. Dat kan ook handig zijn als je als Nederlander in het buitenland Nederlandse instructies wil, maar in een land woont waar de functie wel beschikbaar is.



De Nederlandse variant van het supportartikel in 2017

Het lijkt bij dergelijke supportartikelen vaak dat ze net gepubliceerd zijn, gezien de datum onderaan het artikel. Maar deze zogenaamde ‘publicatiedatum’ is in feite een bijwerkdatum: het laat zien op welke dat Apple dat artikel voor het laatst aangepast heeft. Dat kan zelfs gebeuren op dezelfde pagina in een andere taal. Een wijziging in het Engels zorgt voor een nieuwe bijwerkdatum op de pagina in andere talen.

Verwijzing naar nog niet-bestaande pagina

Overigens heeft Apple de eerder besproken supportpagina over de 4G Apple Watch afgelopen juli wel degelijk aangepast. Waar er eerst verwezen werd naar een internationale pagina voor een lijst met aanbieders, wordt er nu verwezen naar een nog niet-bestaande Nederlandse versie. Zodra je die link volgt, krijg je een foutmelding. Is dit dan dé hint dat de 4G Apple Watch er toch echt aan zit te komen? Dat zou kunnen, maar het zegt op zichzelf niet zoveel.

Apple heeft op de Belgische-pagina van het supportartikel dezelfde verwijzing toegevoegd. Zoals trouwe iCulture-lezers weten is de 4G Apple Watch in België sinds eind 2020 beschikbaar. De nog niet-bestaande pagina kan ook slechts bedoeld zijn voor Nederlandstalige Belgische gebruikers.

Op de Franse-versie van het Belgische supportartikel wordt verwezen naar het Franse overzicht van providers. Het is dus voor Apple niet meer dan logisch om in de Nederlands-Belgische pagina te verwijzen naar een Nederlandstalig overzicht van providers. Apple zou de verwijzing naar de nog niet-bestaande pagina met providers zelfs automatisch kunnen toevoegen aan alle Nederlandstalige pagina’s. Overigens werkt die pagina in het Belgische artikel ook nog niet.

Nogmaals: het is zonder twijfel zo dat Apple deze nog niet-bestaande Nederlandse pagina uiteindelijk ook gaat gebruiken voor het moment dat de Apple Watch 4G in Nederland komt. Het is dan ook niet zozeer de vraag óf de 4G Apple Watch naar Nederland komt, maar wanneer. En daar valt aan deze pagina niet veel af te leiden.

Eerdere hint naar 4G Apple Watch: reparatieartikel met serviceprijzen

Een eerdere hint dook in september 2020 op. iCulture-lezer Max ontdekte dat op Apple’s Nederlandse pagina voor serviceprijzen plotseling de Cellular-modellen vermeld stonden voor de destijds nieuwe Apple Watch SE en Apple Watch Series 6. Voor de vorige generaties Apple Watch werden alleen de prijzen van de standaard GPS-versies vermeld. Was dit een hint dat de Cellular-modellen dan snel in Nederland verkocht zouden worden? Het heeft voor Apple immers nauwelijks nut om de Nederlandse serviceprijzen te vermelden als die modellen niet verkocht worden. Bijna een jaar later kunnen we concluderen dat ook dit geen hint voor een spoedige introductie was.

Het verleden heeft aangetoond dat dergelijke hints naar gelokaliseerde producten uiteindelijk op niets uitlopen, in ieder geval niet voor de zeer nabije toekomst. Dat wil niet zeggen dat er geen geloofwaardige hints of aanwijzingen bestaan. Voor de aankondiging van de 4G Apple Watch in België, kregen Belgische gebruikers van Telenet na een watchOS-update ineens meldingen van 4G-mogelijkheden. Dit zijn wat ons betreft concrete hints die echt iets aanwijzen.

Denk je toch een goede hint naar de komst van de 4G Apple Watch in Nederland te hebben ontdekt? Laat het ons dan gerust weten. En mocht de hint toch echt kloppen, dan is dat natuurlijk alleen maar mooi meegenomen.

Nog onduidelijkheid bij providers

We blijven altijd de hoop houden dat Apple spoedig de 4G Apple Watch naar Nederland brengt. We houden regelmatig contact met providers om te informeren of er nog vorderingen zijn. Ook nu hebben we weer bij providers navraag gedaan. Mochten we daar antwoord op krijgen, dan werken we dit artikel bij.

Wanneer komt de 4G Apple Watch wel? We blijven hopen

Vooralsnog blijft het afwachten wanneer de 4G Apple Watch naar Nederland komt. Apple voegt sporadisch nieuwe landen toe met ondersteuning voor de 4G-modellen. Meestal is dat bij de introductie van de nieuwste Apple Watch. De eerstvolgende mogelijkheid lijkt dan ook de Apple Watch Series 7 te zijn. Zoals bij iedere Apple Watch-aankondiging proberen we zo snel mogelijk de eventuele uitbreiding naar Nederland te spotten. Het goede nieuws is dat je niet per se de allernieuwste Apple Watch hoeft te hebben. Mocht je al een 4G Apple Watch uit bijvoorbeeld Duitsland gehaald hebben, dan profiteer je ook met jouw Apple Watch van de 4G-verbinding als jouw Nederlandse provider mee doet.