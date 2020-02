Een AirPods update installeren is zo gepiept: in deze tip leggen we uit waarom je nieuwe firmware voor de AirPods zou willen installeren en hoe je de update initieert.

De AirPods krijgen soms een software-update van Apple, zodat eventuele foutjes eruit worden gehaald. Maar hoe kun je zo’n AirPods update (handmatig) installeren? In dit artikel laten we zien hoe het werkt.

AirPods: update installeren

Met een software-update voor de AirPods kan Apple allerlei kleine probleempjes oplossen of nieuwe functies toevoegen. In de afgelopen jaren heeft Apple een aantal keer een update uitgebracht. Je hoeft hier eigenlijk niets van te merken, omdat het ongemerkt op de achtergrond gebeurt. Mocht er toch iets fout gaan, dan kun je handmatig kijken of de juiste AirPods update is geïnstalleerd en eventueel handmatig de firmware bijwerken.

We leggen eerst uit hoe je controleert of de nieuwste firmware is geïnstalleerd. Daarna vertellen we hoe je eventueel handmatig de firmware kunt bijwerken.

AirPods: update controleren

Voordat je moeite doet, is het handig om eerst te checken of de nieuwste firmwareversie op je AirPods staat. Hiervoor heb je de gekoppelde iPhone nodig, omdat de AirPods zelf geen eigen scherm of internetverbinding hebben.

Zorg dat de AirPods verbonden zijn met je iPhone, door ze bijvoorbeeld in je oren te doen. Open de Instellingen-app op de gekoppelde iPhone. Ga naar Algemeen > Info > AirPods. Controleer het versienummer dat achter de AirPods staat.

Dit zijn de nieuwste software-versies van de AirPods:

AirPods Pro (2019): 2C54

AirPods 2 (2019): 2C54

AirPods 1 (2016-2018): 6.8.8

AirPods: handmatig firmware bijwerken

Er is geen update-knop om het installeren van de firmware-update te starten, maar je kunt het update-proces wel in gang zetten door het volgende te doen:

Stop de AirPods in de oplaadcase. Sluit de oplaadcase aan op het stroomnet. Open de oplaadcase. Ga op je iPhone naar Instellingen > Bluetooth. Tik op de AirPods en maak verbinding. Sluit de oplaadcase weer. Ga naar Instellingen > Algemeen > Info > AirPods om te zien of de juiste firmware is geïnstalleerd.

Is de update nog steeds niet gelukt, dan moet je de case weer sluiten en openen. Blijf dit herhalen om te zorgen dat het update-proces toch van start gaat. Lukt het nog steeds niet? Controleer via Instellingen > Bluetooth of de AirPods nog wel verbonden zijn. Maak opnieuw verbinding en herhaal de stappen.

Mocht het nog steeds niet lukken, dan zijn er een aantal dingen die je kunt proberen:

Controleer of de iPhone een internetverbinding heeft (dit kan bijvoorbeeld ontbreken als je in het buitenland bent en roaming hebt uitgeschakeld).

Zorg dat de iPhone en de AirPods bij elkaar in de buurt blijven.

Wacht een paar minuten en ga ondertussen even iets anders doen.

Na een paar minuten kun je via Instellingen > Algemeen > Info > AirPods zien of de update inmiddels geïnstalleerd is. Het is aan te raden om altijd de nieuwste AirPods firmware te gebruiken, omdat daarmee bugs worden opgelost die bijvoorbeeld de batterijduur of de verbinding verbeteren.

We hebben nog meer tips over de AirPods, bijvoorbeeld over het gebruik van Zoek mijn AirPods en over de AirPods resetten naar de fabrieksinstellingen. Of check hoe je het AirPods serienummer opzoekt.