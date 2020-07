Er passeren de afgelopen weken allerlei geruchten over de iPhone 12 de revue. Van de formaten tot de accu en de meegeleverde accessoires: we hebben de belangrijkste iPhone 12-geruchten voor je verzameld.

iPhone 12 geruchten overzicht

In de aanloop naar september is het elk jaar weer raak: de geruchten rondom de nieuwe iPhone komen van alle kanten. De iPhone 12 is daar geen uitzondering op. En met vier modellen voor de 2020 iPhone zijn er meer geruchten dan ooit. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, helpen we je met dit artikel uit de brand. De meest recente iPhone 12-geruchten vind je hier op rijtje.



#1 Vier formaten: van kleiner naar groter

Geloofwaardigheid: 100%

De iPhone 12-serie komt volgens vele betrouwbare bronnen in vier formaten: van de compactere 5,4-inch iPhone 12 tot de grotere 6,7-inch iPhone 12 Pro Max. Apple kiest dus voor een iets kleiner én groter formaat dan in de line-up van de 2019 iPhones. Om je geheugen op te frissen, dit zijn de verwachte modellen:

Ter vergelijking: dit zijn de huidige formaten van de iPhone 11-serie:

#2 Schermen: allemaal OLED

Geloofwaardigheid: 90%

Dit jaar lijkt Apple voor de najaarstoestellen eindelijk afstand te doen van LCD. Apple heeft voor de 6,1-inch iPhone XR en iPhone 11 nog altijd vastgehouden aan LCD, in de vorm van het Liquid Retina-display. Dit jaar maakt Apple voor alle iPhone 12-toestellen de overstap naar OLED. OLED iPhones hebben diverse voordelen, waaronder energiezuiniger en mooiere kleuren. Hoewel er niets mis is met Apple’s LCD-displays, is OLED toch een tandje beter.

Een ander gerucht wat betreft het display is ondersteuning voor ProMotion. Er zijn de afgelopen tijd een aantal tegengestelde geruchten over dit onderwerp. ProMotion is een techniek op de iPad Pro, waarbij de zogenaamde refreshrate een stuk hoger ligt. Animaties zijn een stuk soepeler, waardoor alles er net even wat mooier en beter uit ziet. Wij zien dit ook graag op de iPhone. Als het Apple lukt om deze techniek naar de iPhone te brengen, verwachten we dit alleen op de iPhone 12 Pro-modellen.

#3 Design: een strakker uiterlijk

Geloofwaardigheid: 90%

Apple lijkt voor het design goed naar haar andere eigen producten te kijken. De iPad Pro is in 2018 overgestapt op een ontwerp met platte zijkanten. Normaal gesproken zijn de randen rond, maar op de iPad Pro zijn deze vlak. Je kent dit design misschien ook nog wel van de iPhone 4 en iPhone 5. Het lijkt er sterk op dat Apple dit nu ook op de iPhones gaat toepassen. Dit ontwerp is bij heel veel gebruikers geliefd, dus Apple maakt daar waarschijnlijk veel aanstaande kopers blij mee. Er zijn al diverse concepten die laten zien hoe dit er in de praktijk uit ziet.

#4 Kleuren: blauw en meer

Geloofwaardigheid 50%

De iPhone XR en iPhone 11 kenmerken zich door het brede scala aan kleuren. Helaas is voor de opvolger daarvan, de standaard iPhone 12, nog niet bekend welke kleuren er komen. Rood lijkt wel zo goed als zeker, want die kleur vinden we de laatste jaren altijd wel bij Apple.

Wat betreft de twee Pro-modellen lijkt het erop dat er een langgekoesterde droom van mening iPhone-gebruiker uit komt: donkerblauw. Er zijn meerdere geruchten geweest dat Apple van plan is om de iPhone 12 Pro in donkerblauw uit te brengen. Ook daarvan zijn al diverse renders geweest, zoals je hieronder wel ziet. Uit onze eerdere poll bleek ook al dat iCulture-lezers graag een donkerblauwe iPhone 12 willen.

#5 Camera met LiDAR-scanner

Geloofwaardigheid: 90%

Ieder jaar voert Apple weer verbeteringen door voor de camera’s van de iPhone. We weten daarom zeker dat dat dit jaar weer aan de orde is, maar er komt ook iets nieuws bij. De LiDAR Scanner van de iPad Pro 2020 komt vermoedelijk ook naar in ieder geval de duurdere versie van de iPhone 12. Met de LiDAR Scanner kunnen afstanden en objecten nauwkeurig worden opgemeten. Dit lijkt ons ook typisch een functie waarmee Apple mensen over wil halen het duurdere model te kopen. Het zorgt voor meer geavanceerdere augmented reality-functies.

Wat de gewone camera’s betreft: deze zullen vermoedelijk weer beter presteren met weinig licht. Ook beweert onder meer Apple analist Ming-Chi Kuo dat de autofocus in de iPhone 12 beter en sneller wordt. Dat zou komen door een nieuw onderdeel in de camera. Ook worden de lenzen van hogere kwaliteit.

#6 5G: sneller internet, maar misschien niet naar Nederland

Geloofwaardigheid: 80%

We kunnen inmiddels niet meer om de komst van 5G heen. Met deze techniek kun je veel sneller internetten, al zijn veel netwerken hier nog niet helemaal klaar voor. In Nederland wordt dit later in dit jaar uitgerold. De iPhone 12 wordt naar alle waarschijnlijkheid voorzien twee 5G-technologieën: 5mmwave en sub-6GHz. Beide technieken worden langzaam maar zeker uitgerold over de wereld, maar er is nog niet één standaard. Daarom zal Apple waarschijnlijk beide technologieën omarmen dit jaar.

Aan 5G hangt echter wel een prijskaartje. Zo zou Apple vanwege 5G stoppen met het leveren van oordopjes en een Lightning-kabel bij de iPhone. Over de prijs lees je verderop in dit artikel meer. We moeten alleen niet te vroeg juichen, want de 5G iPhone 12 komt misschien niet naar Nederland, zo zeggen geruchten. Ook zou het 5G model later in 2020 verschijnen, namelijk in november.

#7 Prestaties: A14 met meer RAM

Geloofwaardigheid: 90%

Zoals ieder jaar steelt de processor in de nieuwste iPhones de show. Hoewel je daar lang niet altijd in het dagelijks gebruik iets van merkt, weet Apple de nieuwe krachtige chip op een paar punten zo te benutten dat er extra mogelijkheden komen. De Neural Engine wordt ieder jaar weer krachtiger, die zorgt voor allerlei processen met kunstmatige intelligentie. Dat merken we vooral in de Foto’s-app, bijvoorbeeld bij de nachtmodus. Vorig jaar zorgde de A13-chip er ook voor dat de batterijduur langer werd, omdat de chip energiezuiniger wordt. We hopen dat dat dit jaar ook gebeurt, al zijn hier nog geen geruchten over. Er is wel een afbeelding van de mogelijke iPhone 12 Pro-batterij in omloop, met daarop een capaciteit van 2815mAh. Dit is een stukje lager dan van de huidige iPhone 11-serie.

Een ander gerucht wat betreft prestaties gaat over de opslag. Je zou nu bij alle iPhones standaard 128GB opslag krijgen, oplopend tot 512GB voor de iPhone 12 Pro (Max). Dat klinkt zeker niet gek, aangezien Apple eens in de zoveel tijd de meegeleverde opslagcapaciteiten aanpast. Het is alweer een paar jaar geleden dat Apple de standaard hoeveelheid verhoogde.

#8 Accessoires: geen oortjes en adapter meegeleverd

Geloofwaardigheid: 50%

Er is de afgelopen jaren terecht veel geklaagd over de zwakke adapter die Apple bij iPhones leverden. De standaard 5W-oplader is niet krachtig genoeg voor snelladen. Bij de iPhone 11 Pro kwam hier eindelijk verandering in: Apple leverde een snellere 18W-usb-c-oplader mee. Maar voor dit jaar gaan er geruchten dat Apple deze helemaal niet meer meelevert. Dat betekent dat je er alleen een kabel bij zou krijgen.

En over deze kabel gesproken: er zijn wel aanwijzingen dat deze kabel een stukje beter wordt. Er zijn foto’s opgedoken van een gevlochten Lightning-naar-usb-c-kabel. Apple’s huidige kabeltjes staan bekend om het feit dat ze snel stuk gaan. Deze gevlochten kabel is mogelijk een stukje steviger.

Een ander accessoire die Apple bij de iPhones levert, zijn de EarPods. Dit jaar vind je die waarschijnlijk niet meer in de doos. Dat zouden wij niet zo erg vinden. Eind vorig jaar schreven wij al dat Apple moet stoppen met het meeleveren van EarPods, omdat ze toch vaak ongebruikt achter blijven.

#9 Prijs: nagenoeg dezelfde prijzen

De afgelopen jaren heeft Apple de prijzen van de iPhones nagenoeg hetzelfde gehouden. Alleen de iPhone 11 is zo’n €50 goedkoper geworden dan zijn voorganger, de iPhone XR. Er zijn niet veel geruchten geweest over de prijzen, maar volgens een bron overweegt Apple deze vanafprijzen:

iPhone 12: vanaf $649

iPhone 12 Max: vanaf $749

iPhone 12 Pro: vanaf $999

iPhone 12 Pro Max: vanaf $1.099

De iPhone 12-prijs is iets goedkoper dan de huidige iPhone 11, mogelijk om ruimte te maken voor de grotere iPhone 12 Max. In Nederland zouden de prijzen hierop uitkomen:

iPhone 12: €809

iPhone 12 Max: €909

iPhone 12 Pro: €1.159

iPhone 12 Pro Max: €1.259

#10 Beschikbaarheid: release mogelijk later

Geloofwaardigheid: 50%

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over wanneer Apple de iPhones aan gaat kondigen en uit gaat brengen. Vanwege het coronavirus loopt Apple mogelijk achter op schema, maar hoever en of dit precies van invloed is geweest op de oorspronkelijke planning, is nog altijd de vraag. Een recent gerucht spreekt over een release ergens in oktober. We vermoeden wel dat Apple de iPhones in september aankondigt, maar dat het mogelijk wat langer duurt voordat deze in de winkels liggen. Er is een bron die stelt dat Apple pas in november 5G-versies uit wil brengen, maar dat zien wij eerlijk gezegd niet zitten.

Wil je meer geruchten over de 2020 iPhone? Check dan ons overzicht met alle aankomende modellen en eerdere gelekte informatie.