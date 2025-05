Er gaan al jarenlang geruchten over de Face ID onder het iPhone-scherm. Volgens de nieuwste geruchten van twee bronnen gaat het inderdaad in 2026 gebeuren, zoals al langer beweerd wordt. Maar volgens The Information is er wel een belangrijk en opmerkelijk detail. De site schrijft namelijk dat Apple voor de frontcamera een uitzondering moet gaan maken. Deze zit namelijk niet direct achter het scherm verwerkt.

‘Cameragaatje in linker bovenhoek’

Voor Face ID achter het scherm moet Apple ervoor zorgen dat de sensoren die de gezichtsherkenning mogelijk maken, door het scherm heen kunnen kijken. Er is dan geen uitsnede bovenaan het scherm meer nodig, zoals nu bij het Dynamic Island en voorheen bij de notch wel het geval was. Het voordeel is dat er dan meer scherm overblijft waar nuttige gegevens in getoond kunnen worden en het geheel er ook wat groter uit komt te zien. Vooral de infraroodsensor, die de kenmerkende punten van je gezicht vastleggen, hebben moeite met werken door het scherm heen. Toch zou Apple daar in 2026, bij de iPhone 18 Pro, wel plannen voor hebben.

Maar in de huidige uitsnede bij de iPhones met Face ID, is ook nog rekening gehouden met de frontcamera. Het lijkt er niet op dat Apple die in 2026 ook al achter het scherm kan verwerken, waardoor er dus nog steeds een (weliswaar veel kleinere) ronde uitsnede in het scherm zit. The Information zegt nu dat er linksboven in het scherm een klein cameragaatje komt, ongeveer op de plek waar nu nog het huidige tijdstip staat. Wat dit betekent voor de kijkhoek van de camera is nog niet duidelijk.

Apple zou voor de frontcamera gebruikmaken van HIIA-techniek, dat staat voor hole-in-active-area. Deze techniek is onder andere ontwikkeld door Samsung waardoor de frontcamera geintegreerd wordt in het OLED-scherm zelf, waardoor er zo min mogelijk schermruimte ingenomen wordt. Met lasers wordt een klein gaatje bij de pixels gecreëerd.

Wat is de toekomst van Dynamic Island?

Deze techniek zou dus toegepast worden bij de iPhone 18 Pro. Waarom Apple voor een cameragaatje linksboven zou kiezen, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er minder ruimte voor aan de bovenkant van het scherm, omdat daar al de Face ID-sensoren achter het scherm zitten. Het is ook onduidelijk wat dit gaat betekenen voor het Dynamic Island. Apple gebruikt de uitsneden voor Face ID en de frontcamera nu in een gecombineerd zwart ovaalvormig deel, waarbij in het schermgedeelte nuttige informatie getoond kan worden. Als de grotere uitsneden bovenaan het scherm wegvallen in ruil voor meer scherm, lijkt het erop dat het Dynamic Island geen toekomst meer heeft.