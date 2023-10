Analist Jeff Pu van Haitong International Securities heeft nog niet dezelfde reputatie als Ming-Chi Kuo, maar heeft vaak ook wel wat zinnigs te zeggen over toekomstige producten van Apple. In zijn verwachtingen over de iPhone 16 Pro is te lezen dat het toestel wordt uitgerust met een sneller 5G-modem, wifi 7 en een nieuwe ultragroothoeklens aan de achterkant. Het is te lezen in een notitie aan investeerders. Pu bespreekt zijn voorspellingen over de iPhone 16 line-up op basis van bronnen uit de toeleveringsketen.

iPhone 16 Pro: groter scherm

Pu denkt dat de iPhone 16 Pro-modellen een iets groter scherm krijgen, zoals ook al eerder werd voorspeld voor analisten Ming-Chi Kuo en Ross Young. De schermen zullen 0,2 inch groter zijn dan het huidige formaat. Dit zou betekenen dat de iPhone 16 Pro-modellen in de formaten 6,3-inch en 6,9-inch beschikbaar komen. De normale iPhone 16-modellen houden wel hetzelfde formaat. Dit grotere formaat stelt Apple in staat om de 5x optische zoomfunctie ook op het iPhone 16 Pro-model mogelijk te maken. Het gaat hier om een 12-megapixel tetraprisma lens, zoals ook al is toegepast in de iPhone 15 Pro Max.

De Pro-modellen zouden bovendien een nieuwere ultragroothoeklens krijgen. Deze is sinds de iPhone 13 Pro ongewijzigd gebleven en is nog 12-megapixel. Apple zou de sprong willen maken naar een 48-megapixel ultragroothoeklens, net als eerder gebeurde bij de hoofdcamera.

iPhone 16 met 5G Advanced en wifi 7

Verder voorspelt Pu een nieuwe A18 Pro-chip, gebouwd op het 3-nanometerproces. Deze heeft opnieuw 8GB RAM, zoals in de iPhone 15 Pro-modellen. Daarnaast kun je sneller internet verwachten. Pu denkt dat er een Qualcomm’s Snapdragon X75 modem in zal zitten, dat 5G downloadsnelheden tot 7,5 Gbps aan kan dankzij een nieuwe 5G Advanced-standaard. En daarnaast zal ook draadloos internet thuis sneller worden, dankzij de overstap naar wifi 7. Terwijl de huidige modellen nog maar net ondersteuning voor wifi 6E hebben gekregen, zou Apple nu al weer door willen met de nieuwste wifi-standaard. Daarmee zijn snelheden mogelijk tot 46 Gbps en dat is vier keer meer dan wifi 6.

Ondertussen denkt Pu dat de gewone iPhone 16-modellen een minder krachtige variant van de A17-chip krijgen, voorzien van 8 GB RAM (nu 6GB). Ze krijgen een upgrade naar wifi 6e maar houden dezelfde 5G-snelheden. Ook de camera’s blijven hetzelfde: twee cameralenzen aan de achterkant, zonder optische zoom. De analist zegt niets over de iPhone 16 Ultra, waar ook geruchten over circuleren.

De iPhone 16 wordt volgend jaar september verwacht, dus er kunnen in de tussentijd nog nieuwe geruchten opduiken. Als dat zo is, werken we dit artikel bij.