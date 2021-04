Apple is al jaren bezig met het steeds verder verbeteren van de LCD-schermen. Liquid Retina zorgt voor een mooiere kleurweergave en heeft talloze andere voordelen. Een nog geavanceerdere variant is Liquid Retina XDR, dat eigenschappen van het Pro Display XDR overneemt. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over het Liquid Retina-scherm.

Nieuw in 2021: Liquid Retina XDR

Apple heeft de 12,9-inch iPad Pro voorzien van een Liquid Retina XDR-scherm. Dit is in feite een mini-LED-scherm met een speciale eigen naam. Het is op papier het beste tabletscherm dat ooit is gemaakt, in ieder geval door Apple. Local-dimming zorgt ervoor dat het scherm energiezuiniger is.

Ook levert dit scherm hogere helderheidswaarden, wat van pas komt bij het kijken van HDR-content:

1.000 nits fullscreen

1.600 nits piekwaarde

Deze waarden liggen hoger dan bij de meeste HDR-televisies en maken de beelden veel realistischer. Het heeft veel eigenschappen die we al van Apple’s Pro Display XDR kennen. De mini-LED backlight array bestaat uit 10.000 losse light-emmitting diodes en 2.596 local dimming zones. Elk ledje is volgens Apple honderd keer kleiner dan de standaardversie. Apple belooft een contrast ratio van 1.000.000:1.

Het Liquid Retina XDR-scherm biedt ook een P3 wide color-weergave en een Retina-resolutie van 5,59 miljoen pixels. Ook is het voorzien van 120Hz technologie (ProMotion) voor soepeler bewegingen en sneller herkenning van aanraking. Het is compatibel met HDR10, HLG en Dolby Vision HDR.

Mini-LED is een nieuwe schermtechnologie op basis van bestaande LCD-technologie. Elk LCD-scherm maakt gebruik van light-emitting diodes die door een liquid crystal-laag schijnen. In die laag zijn de pixels gehuisvest. Bij OLED is er geen extra laag aanwezig en kan welke individuele pixel licht uitstralen. Het is de eerste keer dat Apple mini-LED gebruikt in een apparaat. Andere fabrikanten gebruikten het al in monitoren, zoals Dell en ViewSonic. Fabrikanten zoals Samsung en LG gebruiken het ook in tv’s.

MicroLED is een heel andere technologie, die ook geen tussenlaag vereist. Dit is echter radicaal anders en wordt ook al gebruikt in tv’s, maar is wel heel duur.

Liquid Retina: welke toestellen?

De iPhone XR was de eerste smartphone van Apple met een Liquid Retina-scherm. Het gaat om een 6,1-inch scherm met resolutie van 1.792 bij 828 pixels. Dat zijn er 326 per inch, of 1,4 miljoen in totaal; meer dan het menselijk oog kan waarnemen, vandaar die Retina-naam. Sinds oktober 2018 heeft ook de iPad Pro 2018 een Liquid Retina-display, zowel in 12,9- als in 11-inch formaat. Dit is een Retina-display met een pixeldichtheid van 264 ppi. In 2019 kreeg de iPhone 11 ook zo’n geavanceerd LCD-scherm.

Retina is immers de marketingterm van Apple voor schermen met veel meer pixels en betere kleurweergave dan ‘gewone’ LCD’s. Een stapje hoger ligt Super Retina, Apple’s marketingterm voor OLED-schermen met een pixeldichtheid rond 458 ppi.

Deze modellen hebben een Liquid Retina-display:

iPhone XR

iPhone 11

iPad Pro 2019 11- en 12,9-inch

iPad Pro 2020 11- en 12,9-inch

Dit model heeft een Liquid Retina XDR-scherm:

Wat is Liquid Retina?

Apple is al jaren bezig met het steeds verder verbeteren van de LCD-schermen. Deze schermtechnologie heeft als voordeel dat het relatief goedkoop te produceren is en dat Apple er veel kennis en ervaring mee heeft. Terwijl andere smartphonefabrikanten zoals Samsung snel zijn overgestapt naar OLED, probeert Apple de toepassing van LCD-schermen nog een aantal jaren te rekken. Liquid Retina is daarbij de volgende stap in de verder ontwikkeling van LCD-schermen. Het is dan ook het beste LCD-scherm dat Apple tot nu toe gemaakt heeft.

Wel ligt de pixeldichtheid iets lager dan bij de iPhone 8 Plus. Ter vergelijking:

iPhone 8: 4,7-inch, 1334 x 750 pixels (326 ppi)

iPhone XR: 6,1-inch, 1792 x 828 pixels (326 ppi)

iPhone 8 Plus: 5,5-inch, 1920 x 1080 (401 ppi)

Het grote voordeel is dat je een 6,1-inch scherm een kleinere behuizing hebt. Apple is er bij dit type scherm namelijk in geslaagd om de schermranden smaller te maken. Dat komt ook van pas bij de iPad Pro 2018, die langs alle kanten nu dezelfde dunnere schermranden heeft. Voor het eerst heeft Apple ook ronde schermhoeken op de iPad Pro toegepast.

OLED heeft een aantal voordelen ten opzichte van LCD, waaronder betere kleurweergave en een oneindig contrast. Maar dankzij de voortdurende verbeteringen van Apple doet Liquid Retina vrijwel niet onder voor een OLED-scherm. Het belangrijkste voordeel is dat LCD goedkoper te produceren is en dat resulteert in een lagere toestelprijs.

Voordelen van Liquid Retina

Liquid Retina heeft een aantal voordelen ten opzichte van eerdere LCD-schermen in iPhones en iPads. Dit zijn de belangrijkste:

Vrijwel randloos scherm tot in de hoeken.

Breed kleurbereik en realistischer kleuren.

Ondersteuning voor Tap to wake: scherm inschakelen door erop te tikken.

Daarnaast werkt het Liquid Retina-scherm met True Tone, waarbij de schermkleuren afhankelijk zijn van het omgevingslicht. Maar dit was sinds de iPhone 8 ook al het geval. In plaats van 3D Touch heeft Apple op de iPhone XR gekozen voor Haptic Touch, maar dit is niet noodzakelijk beter.

Zo werkt de Liquid Retina-technologie

Liquid Retina biedt ook een nieuwe vorm van aanraaktechnologie: 120Hz Touch Sensing. Dat betekent dat het scherm met een frequentie van 120Hz registreert welke bewegingen je maakt. Specifiek meet het scherm elke 8,3 milliseconden waar je vinger zich bevindt. Dit heeft overigens niets te maken met de 120Hz refresh-rate van de ProMotion-schermen in de iPad Pro’s. Het gaat bij Touch Sensing om de snelheid waarmee aanraking wordt gedetecteerd. Dat is dus iets anders dan de verversingssnelheid van bijvoorbeeld animaties, waardoor scrollen soepeler gaat.

Het Liquid Retina-scherm op de iPhone XR heeft namelijk een standaard verversingssnelheid van 60Hz, net als de meeste andere iPhone-schermen. Elke 16,6 milliseconden ververst je scherm. Op de iPad Pro is er wel een verversingssnelheid van 120Hz, net als op de vorige modellen van de iPad Pro.

120Hz Touch Sensing maakt dus dat je scherm eerder weet waar je vinger zich bevindt en dus sneller reageert op je aanraking. Zo kan een animatie vast gegenereerd worden, voordat je scherm dit ook echt laat zien. Dat zorgt volgens Apple in elk geval voor een heel soepele gebruikservaring.

Liquid Retina: geen 3D Touch, wel Haptic Touch

iPhones met een Liquid Retina-scherm ondersteunen geen 3D Touch. In plaats daarvan hebben deze toestellen Haptic Touch. De mogelijkheden van 3D Touch en Haptic Touch zijn inmiddels hetzelfde, al voer je het wel anders uit. Bij 3D Touch druk je stevig op het scherm, terwijl je bij Haptic Touch lang op het scherm drukt. Daardoor is Haptic Touch wat trager.

Haptic Touch is Apple’s benaming voor het feit dat je je vinger enige tijd op het scherm gedrukt houdt (een zogenaamde ‘long press’). Je voelt een klik wanneer je het activeert en op een van de getoonde opties drukt.

Liquid Retina met True Tone kleurweergave

Apple gebruikt al sinds de iPhone 8 de True Tone-technologie in de iPhones, nadat het eerder al op de iPad Pro aanwezig was. Lichtsensoren registreren wat de kleurtemperatuur van het omgevingslicht is en de iPhone bepaalt vervolgens hoe de kleuren op het scherm weergegeven moeten worden. Deze techniek vind je ook weer terug in het Liquid Retina-scherm. Het zorgt ervoor dat kleuren er natuurlijker uit zien.