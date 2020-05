Apple lijkt het dit jaar drukker te krijgen dan ooit. De iPhone 2020 line-up van het najaar bestaat uit maar liefst vier modellen, in drie verschillende formaten. Veel details waren al bekend, maar zaken als opslag en prijzen was nog altijd onduidelijk. Geruchtenlekker Jon Prosser heeft in een nieuwe video samengevat wat hij allemaal gehoord heeft over de aankomende modellen. Bijna alle details van de iPhone 12 line-up lijken daarmee op straat te liggen, al nemen we het nog wel met een korrel zout.



‘Details iPhone 12 line-up gelekt’

Zoals eerdere bronnen al voorspelden, gaat het om totaal vier modellen. Alle iPhones komen met minimaal 128GB opslag, terwijl dit bij de duurste versies op kan lopen tot 512GB. Momenteel begint de iPhone 11-serie nog bij 64GB opslag, maar dat wordt volgens Prosser verdubbeld.

Om te beginnen bespreekt hij de twee basismodellen, die volgens hem simpelweg iPhone 12 en iPhone 12 Max genoemd worden. Deze versies krijgen, zoals eerder bekend was, een OLED-scherm van respectievelijk 5,4- en 6,1-inch. Het design is van aluminium, net als de huidige iPhone 11. Of de iPhone 12-serie ook hetzelfde design krijgt met vlakke zijkanten zoals de geruchten gaan, is niet helemaal duidelijk.

5,4-inch OLED display

4GB RAM

128GB en 256GB

Aluminium behuizing, A14-chip, 5G en dubbele camera

Prijs: $649 en $749

De prijs ligt zo’n $50 lager dan de iPhone 11. In Nederland kost dit toestel €809, waardoor je moet rekenen op ongeveer €750.

iPhone 12 Max

6,1-inch OLED display

4GB RAM

128GB en 256GB

Aluminium behuizing, A14-chip, 5G en dubbele camera

Prijs: $749 en $849

Over de naam van dit model is nog wat onzekerheid. Volgens Prosser speelde Apple ook met de gedachte om dit model iPhone 12 Plus te noemen, maar ze zouden het toch liever hetzelfde houden als bij de Pro-versies.

De iPhone 12 Pro-modellen zouden een upgrade krijgen naar 6GB RAM en uitgerust zijn met een verbeterd Super Retina XDR OLED-display. Hij benoemt ook de geruchten voor ProMotion, de hogere verversingsgraad van 120MHz. Toch is hij daar nog niet helemaal zeker van, omdat Apple dit met software zou kunnen aanpassen. Het lijkt daarbij een afweging te zijn voor batterijduur of betere prestaties. Er komt in ieder geval geen schakelaar om ProMotion uit te zetten. Dat is niet vreemd, want ook de iPad Pro heeft niet zo’n schakelaar.

6,1-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion

6GB RAM

128GB, 256GB en 512GB

Behuizing van roestvrij staal, A14-chip, 5G en drievoudige camera en LiDAR Scanner

Prijs: $999, $1.099 en $1.299

De versies met hogere opslag zouden dus iets goedkoper zijn dan nu bij de iPhone 11 Pro het geval is. De huidige versies met 256GB en 512GB opslag kosten respectievelijk $1.149 en $1.349. Volgens de bronnen van Prosser ligt dat bij de iPhone 12 Pro dus $50 lager.

6,7-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion

6GB RAM

128GB, 256GB en 512GB

Behuizing van roestvrij staal, A14-chip, 5G en drievoudige camera en LiDAR Scanner

Prijs: $1.099, $1.199 en $1.399

Ondanks dat Prosser alle details met enige zekerheid weet te geven, houden we altijd nog een slag om de arm. Mogelijk zijn sommige details nog niet 100% zeker, zoals de prijs en de definitieve namen. Namen lekken meestal pas later in de zomer uit, een paar weken voordat de toestellen gepresenteerd worden. Ook de exacte kleuren zijn nog niet bekend, voornamelijk voor de iPhone 12 en iPhone 12 Max.

Wil je meer weten over de line-up, check dan ons iPhone 2020 overzicht voor meer informatie.