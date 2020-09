Sonos en Disney+ zijn een samenwerking gestart. De bekende speakerfabrikant komt met het radiostation Things That Stuck, dat in het teken staat van The Mandolorian en Star Wars. Ook krijg je tijdelijk zes maanden gratis Disney+ bij een geschikte Sonos-speaker.

Sonos met Disney+: kijk zes maanden gratis

Sonos biedt verschillende speakers voor rondom je televisie. Om de nieuwe Sonos Arc en andere speakers onder de aandacht te brengen, is het bedrijf een samenwerking gestart met Disney+. De samenwerking staat helemaal in het teken van de aankomende release van The Mandalorian 2, de populaire spin-off van de Star Wars-serie.



Als je nog geen Disney+ hebt en ook nog geen Sonos-speaker, dan komt deze samenwerking misschien wel goed van pas. In een aantal landen, waaronder Nederland en de VS, geeft Sonos jouw zes maanden Disney+ cadeau. De aanbieding geldt alleen als je bij Sonos zelf een in aanmerking komende speaker of speakerset koopt, zoals de Sonos Arc en Sonos Beam. De actie geldt van 1 oktober tot en met 31 oktober. Het is dus als het ware een korting van €41,94 (zes maal €6,99). Soms vind je de speakers van Sonos voor meer korting bij Nederlandse winkels.

Nieuw radiostation op Sonos Radio

Naast de korting op Disney+, start Sonos op 30 oktober (tegelijk met The Mandalorian 2) met het radiostation Things That Stuck op Sonos Radio. Muziek van de componist Ludwig Göransson zal op dit station gespeeld worden. Het gaat dan onder andere om muziek van The Mandalorian, maar ook van Tenet en Black Panther. Ook muziek waar de componist zijn inspiratie vandaan haalt, wordt hier afgespeeld.

In onze review van de Sonos Arc lees je wat wij van deze speaker vinden. We hebben ook een review van de Sonos Beam, waarin je leest over onze ervaringen met de kleinste televisiespeaker.