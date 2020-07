‘Aankondiging iPhone 12 eind oktober’

De komst van nieuwe iPhones gaat altijd vergezeld van geruchten over vertraging, onverwachte productieproblemen en ander onheil. Dit jaar is dat niet anders, maar er speelt deze keer nog een ander probleem mee: het coronavirus. Volgens een nieuw gerucht komt de iPhone 12 pas eind oktober in de winkel. De informatie zou afkomstig zijn van bronnen uit de toeleveringsketen in China. De oorspronkelijke plannen om de iPhone 12 in september uit te brengen, blijken niet haalbaar door de coronacrisis.



De bronnen vertelden dit aan de Japanse geruchtensite Mac Otakara. Zij verwachten dat de iPhone 12 in de tweede helft van oktober aangekondigd zal worden. De 4G LTE-varianten zullen vlak daarna beschikbaar komen, terwijl de 5G-versies pas in november komen.

In eerdere jaren kwam het ook wel voor dat sommige modellen later kwamen. Dat gold bijvoorbeeld voor de iPhone X: Apple bracht in september de iPhone 8 uit, maar mensen die de iPhone X wilden hebben moesten tot november wachten. Wel bijzonder is het, als Apple de aankondiging uitstelt tot eind oktober.

Eerder beweerde analist Ming-Chi Kuo dat er problemen in de toeleveringsketen waren, waardoor het nog maar de vraag was of de iPhone 12 wel in september klaar is. Hij baseerde zich daarbij op vertragingen in de test- en verificatiefase van de productie. Ook de geruchtmakende geruchtensite DigiTimes beweerde al eens dat de productie van de komende iPhone-modellen later van start gaat dan gebruikelijk en ook Nikkei sloot zich daarbij aan. De vertraging zou volgens Nikkei echter een andere reden hebben: Apple zou bezorgd zijn of er wel genoeg vraag is.

Batterijcapaciteit onthuld?

Ondertussen zijn er op Twitter ook geruchten opgedoken over de batterijcapaciteit van de iPhone-12 modellen. De informatie zou afkomstig zijn van een instantie in Zuid-Korea, genaamd SafetyKorea. Het zou gaan om een batterijcapaciteit van 2775 mAh. Erg veel wijzer worden we daar niet van. Het zou tussen de capaciteit van de iPhone XS en de iPhone XR in zitten.