In 2016, tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, kwam Apple met speciale Apple Watch-bandjes voor de Zomerspelen in Rio de Janeiro. Apple baseerde deze geweven bandjes op de vlaggen van de landen en ook voor 2020 had Apple nieuwe speciale landenbandjes gepland. Geruchtenlekker @l0vetodream deelt twee foto’s van het bandje voor Japan en er is inmiddels ook al een bandje voor Denemarken opgedoken. Nu is de grote vraag: gaat Apple deze alsnog uitbrengen?



Apple Watch-bandjes Olympische Spelen 2020

Deze keer gaat het om speciale versies van het geweven sportbandje, waarbij de kleur van de randen verschilt van het bandje zelf. Op deze manier probeert Apple de kleursamenstelling van de vlag van een land na te bootsen. De Japanse versie is wit met een rode rand, terwijl de Deense versie precies andersom is.

Het is niet duidelijk voor welke landen Apple allemaal bandjes gepland had. In 2016 was er ook een oranje versie voor Nederland. De 2016-versies waren beschikbaar in de Apple Store in Rio de Janeiro en gratis af te halen voor sporters met een deelnamebewijs voor de Olympische Spelen. Hoe Apple de bandjes dit jaar wilde verspreiden, is niet duidelijk. Mogelijk waren ze ook exclusief beschikbaar in de Apple Store in Tokio.

Of Apple van plan is om de bandjes alsnog uit te brengen zodra de Olympische Spelen volgend jaar gehouden worden, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn de bandjes al geproduceerd, dus de kans is groot dat ze alsnog beschikbaar komen. De Olympische Spelen 2020 (zoals het nog altijd officieel heet) zijn van 23 juli tot en met 8 augustus 2021.