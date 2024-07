De nieuwste geruchten over de iPhone 17: er komen in 2025 weer vier nieuwe modellen. Er zijn ook al wat specificaties van de iPhone 17 line-up gelekt. Dit is wat de geruchten nu zeggen.

Hoewel de iPhone 16 line-up nog aangekondigd moet worden, zijn er ook al wat geruchten over de iPhone 17-serie geweest. Dat is ook niet zo gek, want Apple werkt natuurlijk jaren vooruit en heeft al lang en breed uitgestippeld welke iPhones er de komende jaren uitgebracht worden. Deze keer is het geruchtenlekker Ice Universe, die op het Chinese Weibo enkele informatie over de iPhone 17-serie gedeeld heeft. Deze bron heeft het vaker juist gehad, maar zijn nieuwste info vinden we op een paar punten wel bedenkelijk.

iPhone 17 geruchten: ‘Deze vier modellen komen er’

Volgens de geruchtenlekker gaat Apple in 2025 deze vier iPhones uitbrengen:

iPhone 17: 6,27-inch LTPO-display; prijs van $799,-

iPhone 17 Pro: 6,27-inch LTPO display; prijs van $1.099,-

iPhone 17 Pro Max: 6,86-inch LTPO display; prijs van $1.199,-

iPhone 17 Slim: 6,65-inch LTPO display; prijs van $1.299,-

Dat Apple weer vier modellen gaat uitbrengen, mag geen verrassing zijn. Er gingen ook al eerder geruchten over een iPhone 17 Slim-model, dat het Plus-model zou vervangen. Maar hoe ziet zo’n iPhone 17 Slim er dan uit? Daar heeft de bron meerdere details over gedeeld.

De iPhone 17 Slim zou de duurste iPhone in de line-up worden, waarschijnlijk omdat het een nieuwer en platter ontwerp krijgt. Aan de specs is dat namelijk niet te zien, want de iPhone 17 Slim wordt (volgens deze bron) niet krachtiger of veelzijdiger dan de iPhone 17 Pro Max. Het nieuwe Slim-model krijgt namelijk een kleiner 6,65-inch display met ondersteuning voor ProMotion, A19-chip, een dubbele camera aan de achterkant, een aluminium behuizing en 8GB aan werkgeheugen. Het standaardmodel (iPhone 17) krijgt dezelfde eigenschappen, maar dan in een bekender ontwerp van aluminium en een kleiner scherm.

Waar de iPhone 17 Slim dan zijn extra hoge prijskaartje precies aan te danken heeft, is dus de grote vraag. De Pro-modellen van de iPhone 17-serie krijgen namelijk een titanium behuizing, snellere A19 Pro-chip, een drievoudige camera met 48-megapixel lenzen en 12GB werkgeheugen. Het zou voor het eerst zijn dat alle drie de camera’s aan de achterkant 48-megapixel zijn. Ook 12GB werkgeheugen zagen we nog niet eerder bij een iPhone. Het maximum was tot nu toe nog 8GB.

Het is nog maar de vraag in hoeverre de informatie precies klopt, aangezien we het wat tegenstrijdig vinden dat de prijs zo hoog ligt terwijl de specs daar niet op wijzen. Maar het is nog vroeg in de geruchtencyclus van de iPhone 17: het model wordt pas in september 2025 aangekondigd.

Ook nieuw gerucht over iPhone SE 4

De bron deelt tot slot geruchten met info over de iPhone SE 4. Het model krijgt Face ID en usb-c en een 6,06-inch display. Daarmee wordt hij waarschijnlijk net zo groot als de iPhone 16. Ook zou het scherm van OLED zijn, voor het eerst in een iPhone SE-model. Daarnaast wordt er gesproken over een A18-chip, 6GB of 8GB RAM en een aluminium behuizing. Aan de achterkant zit een enkele 48-megapixel camera. Het nieuwe model zou in het voorjaar van 2025 uit komen, voor een prijs rond de $499-$549.