Apple zou in 2025 met de iPhone 17 Slim op de markt komen, als vervanging van het Plus-model. Dat beweert een analist, die nog meer geruchten over iPhone 17-modellen heeft.

Sinds 2022 heeft Apple geen mini, maar een Plus-model in het iPhone-assortiment. Maar er gaan al jaren berichten dat dit model het lang niet zo goed doet als Apple gehoopt zou hebben. Voor dit jaar lijken er op dit gebied geen veranderingen te zijn, maar volgens analist Jeff Pu gaat Apple in 2025 met een nieuw model komen: de iPhone 17 Slim. Het is een opmerkelijk gerucht, net als de andere iPhone 17-geruchten die de analist deelt.

‘iPhone 17 Slim op komst’

De informatie is door de analist gedeeld met 9to5Mac. Het gerucht komt echter niet helemaal uit de lucht vallen. Volgens eerdere berichten krijgt de iPhone 17 Plus een kleiner scherm. De analist zegt nu dus dat dit model daarom de iPhone 17 Slim gaat heten, voorzien van een 6,6-inch display. Dit model krijgt een aluminium ontwerp, dat volgens hem “meer complex” is. Wat hij daar precies mee bedoelt, is echter onduidelijk. Wellicht wordt dit toestel iets kleiner en platter dan de huidige Plus-modellen en dat daar de naam “Slim” vandaan komt.

Qua specs zegt de analist dat de iPhone 17 Slim (net als de gewone iPhone 17) een A18 of A19-chip krijgt, met 8GB RAM. Dat is een upgrade ten opzichte van de 6GB RAM die de standaardmodellen nu hebben.

Bekijk ook 'iPhone 17 Plus krijgt kleiner scherm' (en andere geruchten over het display) Het duurt nog wel even voordat de iPhone 17 verschijnt, maar er zijn nu al geruchten over het scherm. Er zou sprake zijn van een krasbestendiger scherm en bij de displayformaten van de iPhone 17-serie gaat er waarschijnlijk ook iets veranderen.

Meer geruchten iPhone 17-familie

De analist deelt nog meer informatie over de iPhone 17-serie. Hij beweert dat niet alleen de iPhone 17 Slim een aluminium behuizing krijgt, maar ook de gewone iPhone 17 én de iPhone 17 Pro. Dat laatste is opmerkelijk, aangezien de Pro-modellen sinds de iPhone 15 Pro gemaakt zijn van titanium. Titanium is volgens de analist alleen nog voorbehouden voor de iPhone 17 Pro Max. En over dat model gesproken: deze zou ook (als enige) een kleiner Dynamic Island krijgen, doordat er een nieuwe technologie voor de nabijheidssensor gebruikt zou worden. Deze kan daardoor kleiner zijn, met als gevolg een kleiner Dynamic Island. Waarom dit dan niet bij de gewone iPhone 17 Pro zou zijn, is niet duidelijk.

Verder voegt hij eraan toe dat de iPhone 17 Pro-modellen een A19 Pro-chip krijgen, met 12GB RAM. Momenteel hebben de Pro-modellen 8GB werkgeheugen. Tot slot spreekt hij over een 24-megapixel frontcamera. Dit past bij een eerdere bewering van een (meer betrouwbare) analist over de camera van de iPhone 17.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 17 krijgt flink verbeterde frontcamera' Goed nieuws voor iedereen die graag selfies maakt: de iPhone krijgt een flink verbeterde frontcamera. Het slechte nieuws: de verbeterde frontcamera gaan we pas zien bij de iPhone 17.

Hoe betrouwbaar is deze analist?

De analist doet dus nogal bijzondere beweringen, met name over het design en het Dynamic Island van de iPhone 17-serie. Het is dan ook nog maar de vraag in hoeverre dit juist is. De analist heeft een sterk wisselende reputatie. In het verleden heeft hij veel vreemde en onjuiste beweringen gedaan. Zo zei hij in 2022 dat de iPhone 14-modellen zouden beginnen met 64GB opslag, terwijl de iPhone 13-serie een jaar eerder al 128GB aan boord had. Ook beweerde hij in 2021 dat Apple in het april-event van dat jaar de AirPods 3, nieuwe iPad mini, nieuwe instap-iPad en een nieuwe Apple Pencil zou aankondigen. Dat bleek allemaal niet het geval. Neem de uitspraken van analist Jeff Pu dus met een flinke korrel zout.