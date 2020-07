Apple heeft officieel bevestigd dat de iPhones niet zoals gebruikelijk in september in de winkel liggen. Ze komen een paar weken later, vermoedelijk in oktober.

iPhone 12 komt ‘paar weken later’

Apple gaf tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers FQ3 2020 aan dat de release van de iPhones dit jaar iets vertraagd is. Dit is een opmerkelijke bevestiging, want meestal houdt Apple de kaken stijf op elkaar als het om nieuwe producten gaat. Er wordt tijdens de nabespreking van de kwartaalcijfers nooit gesproken over nog niet aangekondigde producten, laat staan nieuwe iPhones. We mogen er echter vanuit gaan dat er net als voorgaande jaren dit najaar weer een verse lading iPhones in de winkel ligt.



Apple’s CFO Luca Maestri kreeg de vraag wat we van het fiscale vierde kwartaal van 2020 kunnen verwachten, oftewel de periode juli-augustus-september. Maestri’s reactie:

Zoals je weet begonnen we vorig jaar eind september met de verkoop van iPhones. Dit jaar verwachten we dat de voorraad een paar weken later beschikbaar komt.

iPhone 12 vertraagd, zegt Apple

Als financiële man doet Maestri de uitspraken waarschijnlijk om de verwachtingen wat te temperen. Normaal is het derde kalenderkwartaal van het jaar een piekmoment als de nieuwe iPhones op de markt komen. Voor de aandeelhouders is het goed om te weten dat de iPhone-verkopen in september zullen tegenvallen omdat er op dat moment nog geen nieuwe modellen zijn, maar voor gewone gebruikers is de impact niet zo groot. In plaats van eind september kun je nu ergens in oktober of wellicht november een nieuwe iPhone aanschaffen.

Voor veel mensen zal het niet van levensbelang zijn om al in september over een nieuwe iPhone te kunnen beschikken.

Latere launch niet ongebruikelijk

De iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) verschenen op 20 september 2019. Een paar weken later houdt dus in dat we vanaf midden oktober de eerste voorraad in de winkel kunnen verwachten. Chipmaker Qualcomm zei gisteren ook al dat ze een belangrijke smartphone met 5G-functie pas na september verwachten.

De belangrijkste oorzaak van de vertraging is de coronacrisis, al noemde Apple dit niet specifiek. Daardoor was het moeiliker om prototypes te testen en met toeleveranciers te overleggen. Zo konden engineers niet zoals gebruikelijk naar China vliegen om de productie te bespreken.