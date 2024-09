iOS 18 is eindelijk (bijna) hier. Wil je je mening geven over deze grote nieuwe iPhone-update, dan is dit de plek waar je moet zijn. Praat mee over iOS 18, laat weten hoe de download van iOS 18 bij jou verloopt en meer.

Vandaag is dan de grote dag waar veel iPhone-gebruikers en Apple-liefhebbers naar uitgekeken hebben: de jaarlijkse iOS-update. Deze keer is het de beurt aan iOS 18 en iPadOS 18, waar diverse nieuwe functies, handige kleine verbeteringen en nog veel meer in zit. Hoewel iOS 18 misschien niet zo groot is als voorgaande jaren, biedt het toch genoeg nieuws om te ontdekken. En een mening over te vormen. In deze Praat mee kun je je mening over de update kwijt. Je kunt hier ook terecht om je mening te geven over alle andere updates, zoals macOS Sequoia, watchOS 11 en tvOS 18. Al deze updates verschijnen vanavond, dus er is vast genoeg over te melden.

De nieuwste iOS-update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal stelt Apple de updates vanaf 19:00 Nederlandse tijd beschikbaar met een geleidelijke uitrol. Het heeft daarom geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen.

iOS 18 download: wat zijn jouw ervaringen?

iOS 18 wordt naar verwachting vanaf 19:00 uur uitgerold voor alle gebruikers (als je een iPhone XS of nieuwer hebt). Tegelijkertijd komen ook iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 en visionOS 2 uit. Wil je alvast meer lezen over deze updates, check dan onze eerdere overzichtspagina’s:

Goed om te weten: de buildnummers van de uitgebrachte updates zijn gelijk met die van de Release Candidate van vorige week. Testers zien dus geen nieuwe update.

Heb je meegedaan aan de beta en daar nog niet opgeloste foutjes in ontdekt of heb je al een hele vervelende bug gevonden vlak na het updaten? Lees dan ook ons artikel over iOS 18 bugs en problemen.

Hoe je te werk gaat bij het installeren van iOS 18, lees je onder meer in ons speciale artikel. We raden je in ieder geval aan om een back-up van je iPhone te maken. Zoals uitgelegd in onze iOS 18 keuzehulp, raden we aan om eerst te controleren of jouw favoriete apps zullen werken met iOS 18. Twijfel je, wacht dan nog even met het updaten. Heb je de update geïnstalleerd? Laat het dan vooral weten als je op problemen met iOS 18 stuit.

Let op: ook iOS 17.7 beschikbaar

Apple brengt tegelijkertijd ook iOS 17.7 en iPadOS 17.7 uit. Deze updates zijn niet verplicht: je kunt meteen over naar iOS 18 als jouw toestel geschikt is (iPhone XS en nieuwer). iOS 17.7 bevat slechts bugfixes en zorgt voor compatibiliteit met nieuwe accessoires, zoals de AirPods 4. Zie je alleen iOS 17.7, scroll dan iets naar onderen en tik op de optie Werk bij naar iOS 18 Vervolgens kun je iOS 17.7 negeren en gewoon updaten naar de grote nieuwe iOS-update. Het is dus niet nodig om eerst iOS 17.7 te installeren. Ben je (per ongeluk) al gestart met updaten naar iOS 17.7, dan kun je wachten totdat deze versie klaar is met installeren. Daarna kun je alsnog over naar iOS 18.

