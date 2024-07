De AirPods bedienen kun je doen met de druksensor, maar als je je handen niet vrij hebt of het simpelweg niet handig is om met je handen aan de AirPods te zitten (bijvoorbeeld tijdens het sporten), kun je ook veel met Siri doen. Je kunt je muziek bedienen, telefoongesprekken beantwoorden en berichtjes sturen. Je kan zelfs alle meldingen van je iPhone laten voorlezen door Siri, via je AirPods. Maar je hebt niet altijd zin om met je stem de vragen van Siri te beantwoorden. Of het is simpelweg ongewenst om tegen Siri op je AirPods te praten. Voor die gevallen komen de nieuwe hoofdbewegingen voor de AirPods Pro goed van pas. Je kan namelijk vanaf iOS 18 door te knikken of te schudden met je hoofd opdrachten geven aan Siri.

Antwoorden op Siri op je AirPods met hoofdbewegingen: dit heb je nodig

Om überhaupt gebruik te kunnen maken van deze functie, moet je wel aan een paar eisen voldoen. Dit is wat je nodig hebt om met hoofdbewegingen Siri op je AirPods te bedienen:

De functie werkt dus alleen met de nieuwste AirPods Pro van de tweede generatie. Het maakt daarbij niet uit of je de versie met Lightning-case of met usb-c-oplaadcase hebt. Bovendien moeten de AirPods voorzien zijn van de nieuwste update die vanaf september 2024 voor iedereen beschikbaar is én moet de verbonden iPhone, iPad of Mac voorzien zijn van iOS 18, iPadOS 18 of macOS Sequoia of nieuwer.

Zo werken de hoofdbewegingen voor AirPods met Siri en meldingen

De functie voor hoofdbewegingen met je AirPods stelt je in staat om zonder spraak te antwoorden op vragen van Siri. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een inkomend telefoongesprek beantwoorden of juist weigeren. Of je kunt een melding meteen beantwoorden of afwijzen.

Stel je bent een rondje aan het hardlopen met je AirPods Pro en je wordt door iemand gebeld. Siri kondigt de naam van de beller aan en vraagt je of je het gesprek wil beantwoorden of wegdrukken. Tijdens het hardlopen je AirPods aanraken kan vervelend zijn (met kans dat ze uit je oren vallen), terwijl je tijdens het hardlopen liever ook niet wil spreken. Je kunt dan gewoon met je hoofd schudden, zodat Siri weet dat je het gesprek nu niet wil beantwoorden.

Op deze manier kun je zowel inkomende telefoongesprekken als inkomende meldingen beantwoorden of afwijzen. In onze tip over het voorlezen van meldingen door Siri lees je er meer over. De functie kan twee soorten hoofdbewegingen registreren met de AirPods: ja knikken (hoofd omhoog en naar beneden) of nee schudden (hoofd van links naar rechts).

Om de functie te gebruiken, moet je het eerst instellen:

Zorg je AirPods Pro verbonden zijn met de iPhone, iPad of Mac (voorzien van de benodigde software-updates). Ga naar Instellingen en open de instellingen van de AirPods. Scroll naar onderen tot je bij de optie Hoofdgebaren bent. Schakel de functie in. Je kan kiezen welk gebaar (omhoog en naar beneden of links naar rechts) bij welke actie hoort: Accepteren (oproepen) en antwoorden (meldingen)

Weigeren (oproepen) en afwijzen (meldingen) Onderaan kun de hoofdbewegingen proberen, om te testen hoe ver je je hoofd moet bewegen.

