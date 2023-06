Met Apple Music kan iedereen in de auto vanaf zijn of haar eigen toestel bepalen welke muziek er wordt afgespeeld. Dit werkt zowel in CarPlay als met een Bluetooth-verbinding met je autoradio. Dit is mogelijk dankzij SharePlay voor Apple Music in de auto.

Apple Music met SharePlay in de auto

Veel mensen luisteren graag naar hun eigen muziek in de auto, omdat je dan zelf bepaalt welke muziek er door de speakers klinkt. En als je met meerdere mensen in de auto zit, zou het dan niet handig zijn dat iedereen zelf een steentje bij kan dragen in welke muziek er afgespeeld wordt, in plaats van dat de iPhone van de bestuurder steeds doorgegeven moet worden of dat alles ingevoerd moet worden op het CarPlay-scherm? Vanaf iOS 17 kan dat. Dankzij de SharePlay-functie voor in de auto, kan iedere passagier vanaf zijn of haar eigen iPhone de muziek bedienen. In deze tip lees je stap voor stap hoe het samen bepalen van de muziek in de auto werkt.

Vereisten voor muziek bedienen door passagiers op eigen iPhone

Om van de functie gebruik te maken, moet je aan deze eisen voldoen:

iOS 17 of nieuwer (geldt voor alle deelnemers)

Apple Music-abonnement (alleen vereist voor hoofdbestuurder) of eigen muziekbibliotheek

CarPlay of Bluetooth-verbinding met de auto

Alleen de bestuurder van de auto hoeft abonnee van Apple Music te zijn. De andere passagiers hoeven dat niet te zijn, maar het kan wel. Het voordeel als de passagiers Apple Music-gebruikers zijn, is dat iedereen zijn of haar eigen muziekbibliotheek kan gebruiken.

Via CarPlay muziek bedienen door passagiers

Als de iPhone van de bestuurder verbonden is met CarPlay, volg je deze stappen om iedereen in de auto toegang te geven tot het bedienen van de muziek:

Start de Muziek-app op het CarPlay-scherm en speel een nummer af. In het scherm met het huidige nummer, zie je rechtsboven een SharePlay-icoontje. Tik hierop.

Er verschijnt een scherm met uitleg en een QR-code in beeld. Laat de passagiers die de muziek willen bedienen de QR-code scannen. De Muziek-app wordt geopend op de iPhone van de passagier(s). In beeld verschijnt een melding waarin gevraagd wordt of je verbinding wil maken met de auto. Je kunt daar eventueel je weergavenaam aanpassen. Tik op Verbinden.

Op het CarPlay-scherm verschijnt een verzoek om toestemming te geven tot degene die wil verbinden. Tik op het groene vinkje. Je kan nu op de iPhone door de Muziek-app bladeren om de muziek in de auto te verbinden.

Herhaal deze stappen dus voor alle passagiers die willen verbinden. De verbinding wordt automatisch verbroken als als de auto uit gaat. Passagiers kunnen op ieder moment de verbinding verbreken door in de Muziek-app naar het huidige nummer te gaan en onderaan op het SharePlay-icoontje te tikken. Tik dan op Verlaat.

Muziek bedienen in de auto door passagiers via Bluetooth-audio

Als de bestuurder geen CarPlay heeft, maar zijn of haar iPhone via Bluetooth met de autoradio verbonden heeft voor het afspelen van eigen muziek, werkt de functie iets anders:

Zorg dat de iPhone verbonden is via Bluetooth met de auto en open de Muziek-app. Speel een nummer af en tik onderaan op het scherm met het huidige nummer op het SharePlay-icoontje. Er verschijnt een QR-code in beeld. Laat deze scannen door de passagier(s). Op de iPhone van de passagier tik je op Verbinden om verbinding te maken met de iPhone die verbonden is met de auto. Op de iPhone van de bestuurder bevestig je de verbinding. De passagier kan vervolgens zelf via zijn of haar iPhone de muziek op de autoradio bedienen.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.1.