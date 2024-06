De AirPods krijgen er in iOS 18, iPadOS 18 en de andere updates weer wat nieuwe functies bij. Met name de de nieuwste AirPods Pro krijgen handige nieuwe functies.

Dit najaar, tegelijk met iOS 18, brengt Apple ook een update uit voor de AirPods-modellen. In combinatie met iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia en tvOS 18, zorgt dit voor handige nieuwe functies. Zo wordt het mogelijk om te reageren op Siri zonder te hoeven praten, klinkt de audio beter in games en tijdens telefoongesprekken en meer. Dit zijn de vijf nieuwe functies voor AirPods in iOS 18.

#1 Siri Interactions: reageer door met je hoofd te schudden

Beschikbaar voor: AirPods Pro (2e generatie)

Als je gebeld wordt terwijl je je AirPods in hebt, kun je dit zo instellen dat Siri de naam van de beller aankondigt. Met iOS 18 en de andere updates, vraagt Siri ook of je het gesprek wil beantwoorden of niet. Maar wat als je op dat moment niet kan praten? Daarvoor komt de nieuwe functie Siri Interactions goed van pas. Je kunt namelijk gewoon met je hoofd bewegen om te antwoorden. Knik ja om het gesprek te beantwoorden of schud nee om het gesprek te negeren. Je hoort een bevestigingsgeluidje om te laten weten dat je hoofdbewegingen gedetecteerd zijn. Deze functie werkt alleen op de tweede generatie AirPods Pro, dankzij de meer geavanceerde bewegingssensoren.

#2 Stemisolatie op AirPods Pro

Beschikbaar voor: AirPods Pro

Tijdens telefoongesprekken op de iPhone kun je al langer kiezen voor de microfoonmodus genaamd stemisolatie, waarbij achtergrondgeluiden weggefilterd worden en je stem beter klinkt voor de ander. De functie komt nu ook rechtstreeks naar de AirPods Pro, al heeft Apple niet gespecificeerd of dit bijvoorbeeld alleen voor de tweede generatie geldt. Met stemisolatie op AirPods Pro wordt al het omgevingsgeluid genegeerd, zodat de ander enkel en alleen je stem hoort. Daardoor zijn telefoongesprekken duidelijker als je in een luide omgeving bent.

#3 Gepersonaliseerde ruimtelijke audio voor games

Beschikbaar voor: AirPods (3e generatie), AirPods Pro en AirPods Max

In iOS 16 introduceerde Apple gepersonaliseerde ruimtelijke audio voor de AirPods. Door met de camera van je iPhone je oren te scannen, wordt de ruimtelijke audio aangepast voor jouw eigen oren. Hierdoor klinkt ruimtelijke audio in films, series en muziek een stuk beter. Deze functie wordt nu ook uitgebreid naar games. Voor gameontwikkelaars is er en nieuwe API waardoor zij deze functie kunnen integreren in games, zodat ze een stuk beter klinken. Een van de eerste games die hier gebruik van gaat maken, is Need for Speed: Mobile.

Bekijk ook Zo gebruik je je AirPods met Personalized Spatial Audio Gepersonaliseerde Spatial Audio is een relatief nieuwe functie voor je AirPods. Hiermee kun je het geluid beter afstemmen op de vorm van je oor. Zo werkt het instellen van Personalized Spatial Audio.

#4 Verbeterde werking AirPods Pro voor games

Beschikbaar voor: AirPods Pro (2e generatie)

De tweede generatie AirPods Pro krijgt nog een aantal extra verbeteringen voor games. Als je de Gamemodus activeert op de iPhone in iOS 18, is er sprake van mindere vertraging voor de audio. Daardoor matcht de audio nog beter met het beeld op het scherm. En voor in-game chat is de audiokwaliteit ook verbeterd, met ondersteuning voor 16-bit 48kHz audio en ondersteuning voor dynamische hoofdtracking.

#5 Verbeter dialogen op AirPods

Beschikbaar voor: alle AirPods-modellen

Vorig jaar introduceerde Apple op de Apple TV de functie Verbeter dialogen, waarbij het gesproken woord in films en series duidelijker klinkt ten opzichte van muziek en achtergrondgeluid. Dit werkte alleen als je gebruikmaakt van HomePod als tv-speakers, maar in iOS 18 komt dit ook rechtstreeks naar de iPhone en op de Apple TV ook als je andere speakers of andere audio-apparaten gebruikt. Een van die geschikte apparaten zijn de AirPods. Kijk je dus naar films en series via de TV-app met AirPods in, dan kun je de stemmen duidelijker over laten komen dankzij deze functie.

Bekijk ook Verbeter dialogen op de Apple TV met de HomePod: zo doe je dat Gebruik je een HomePod met de Apple TV, dan kun je profiteren van de functie Verbeter dialogen. Daarmee wordt spraak in films en series duidelijker. In deze tip lees je wat je nodig hebt en hoe je het inschakelt.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar.