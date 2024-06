Met de introductie van het T9-toetsenbord in de Telefoon-app van de iPhone wordt het zoeken naar contacten eenvoudiger. Je hoeft dan namelijk niet naar de lijst met al je contacten om daar de naam in te toetsen. In plaats daarvan kun je namen zoeken vanaf het nummerblok. Met het T9-toetsenbord kan je sneller bellen op de iPhone.

Wat is een T9-toetsenbord?

Velen zullen weten dat je op het nummerblok van de Telefoon-app naast cijfers ook letters ziet. De meeste cijfers hebben drie letters. Hiermee kun je dus woorden typen, al zul je tijdens het typen enkel cijfers zien. T9 staat voor Text on 9 keys (vrij vertaald: typen op 9 toetsen). Voordat we smartphones hadden, maakten we tijdens het sms’en gebruik van een systeem genaamd multi-tap. Hier moest je meermaals op cijfers drukken om letters te krijgen. Zo moest je bijvoorbeeld driemaal op de 8-toets drukken om de letter V te krijgen.

T9-toetsen op de iPhone

Er is een verschil tussen T9 en multi-tap. Bij T9 hoef je niet meermaals op dezelfde toets te drukken, maar is één keer genoeg. Voor het woord Apple tik je dus de volgende cijfers in: 2 7 7 5 3. Het T9-systeem is slim genoeg om uit alle lettercombinaties op te maken dat hier ‘Apple’ staat. Dat slimme aspect is het verschil met het ouderwetse multi-tap, want daar moest je al het werk zelf doen.

Bellen met T9-toetsenbord op de iPhone

Vanaf iOS 18 kun je het T9-toetsenbord gebruiken om namen van contacten te typen in de Telefoon-app. Het vergt wat gewenning, maar je hebt het gauw onder de knie. Zo werkt het:

Open de Telefoon-app op je iPhone met iOS 18. Ga naar het Toetsen-tabblad en bedenk het contact dat je wil bellen. Schrijf nu de naam van je contactpersoon. Zo schrijf je Daniel als 326435 omdat deze letters op volgorde in die cijfers te vinden zijn. Tijdens het typen komen suggesties tevoorschijn. Tik op een suggestie om die persoon te bellen.

Er is plek voor één suggestie. Zijn er meer resultaten? Dan kun je die in een lijst bekijken en precies zien wie je kunt bellen. Het T9-toetsenbord is één van de verbeteringen in de iOS 18 Telefoon-app. Benieuwd wat er meer in zit? Check ons aparte artikel!

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.