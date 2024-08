Een knop die je irriteert, een overbodig menu of zelfs een advertentie die in de weg zit: met Safari kun je afleidende onderdelen op een website verbergen. Dit is nieuw vanaf iOS 18. Maar het is geen adblocker en dit is waarom.

Websites bevatten tegenwoordig steeds meer onderdelen die voor afleiding kunnen zorgen. De content waar het om draait (een artikel, video of afbeelding kan ondergesneeuwd raken door overbodige knoppen, niet relevante informatie of andere voor jou irrelevante onderdelen. Vanaf iOS 18 kun je daar zelf iets aan doen. Met de Safari-functie voor het verbergen van afleidende onderdelen op een website (in het Engels ook wel Distraction Control genoemd) bepaal je zelf wat er van een website zichtbaar is. Het is een soort handmatige variant van de leesmodus van Safari.

Afleidende onderdelen verbergen in Safari: dit heb je nodig

Om de functie te kunnen gebruiken, heb je het volgende nodig:

Met de functie kun je individuele onderdelen op een pagina verbergen, totdat je ze zelf weer zichtbaar maakt. In theorie kun je hiermee ook advertenties verbergen, maar Apple waarschuwt dat het geen adblocker is. Hoe dat zit, leggen we je verderop uit.

Zo verberg je afleidende onderdelen van websites

De functie zit verstopt in de website-instellingen van Safari, die vanaf de adresbalk te gebruiken zijn. Je vindt het zo:

Open Safari en ga naar de website waarvan je afleidende onderdelen wil blokkeren. Tik op de knop links in de Safari-adresbalk. Het scherm met de websitetaken wordt geopend. Tik daar op de knop Verberg afleidende onderdelen. Zie je dit niet, tik dan eerst op de puntjes rechtsonder.

Selecteer nu het onderdeel van de huidige weergave dat je wil verbergen. Het te verbergen onderdeel wordt gemarkeerd. Tik dan op Verberg. De geselecteerde inhoud wordt van de pagina verborgen. Tik eventueel meer onderdelen aan die je wil verbergen. Tik op Gereed om op te slaan.

In de weergave voor het verbergen van onderdelen, kun je niet scrollen. Wil je verderop de pagina iets verbergen, scroll dan een stukje verder en volg de stappen opnieuw. Een blauw oogje in de adresbalk laat zien dat er onderdelen op de huidige pagina verborgen worden.

Om onderdelen weer zichtbaar te maken, tik je opnieuw op de knop voor websitetaken of op het blauwe oogje in de adresbalk en kies je voor Toon verborgen onderdelen. Alle verborgen onderdelen worden dan in een keer weer zichtbaar gemaakt.

De verborgen onderdelen op een pagina worden onthouden totdat je de onderdelen weer handmatig tevoorschijn tovert.

Kan ook gebruikt worden om advertenties te verbergen, maar…

Via deze stappen kun je ook een advertentie die bijvoorbeeld in de weg zit, verbergen. Als een advertentie bijvoorbeeld een knop of tekst overlapt, kun je het hiermee verbergen. Maar voor onderdelen als advertenties, is het verbergen slechts tijdelijk. Zodra je de pagina herlaadt, verschijnt er gewoon weer een nieuwe advertentie. De functie werkt dus niet als een adblocker, die standaard alle reclames op een website blokkeert.

Je kunt de functie ook gebruiken om (al dan niet tijdelijk) cookiemeldingen en dergelijke verzoeken te verbergen. Het verbergen komt overeen met het wegklikken van zo’n melding, zonder dat je daarin een keuze maakt.

Bekijk ook Safari Reader gebruiken om websites in simpele opmaak te lezen (en dit is er nieuw in iOS 18) Met Safari Reader kun je webpagina's rustiger lezen, zonder afleiding en reclame. Lees hoe je Safari Reader inschakelt en daarbij het lettertype, lettergrootte en de paginakleur aanpast aan jouw behoeften. Ook ideaal als je moeite hebt met lezen. En vanaf iOS 18 heeft de Safari Reader een nieuw ontwerp.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies of onze uitgebreide iOS 18 preview met ervaringen.