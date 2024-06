Vanaf iOS 18 kun je in de Agenda-app ook je herinneringen zien. Je kunt ze zelfs meteen afvinken vanuit de Agenda-app. In deze tip lees je hoe het werkt en hoe je de herinneringen in de Agenda-app op je iPhone ook weer kan uitzetten.

De Agenda-app op je iPhone, iPad en Mac is logischerwijs de plek waar je al je afspraken in zet, maar vanaf iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia kun je nog meer met de Agenda-app doen. Al je herinneringen uit Apple’s eigen Herinneringen-app vind je namelijk ook gewoon in de Agenda-app, zodat je al je afspraken en taken die je niet mag vergeten bij elkaar in een app hebt. Je kunt de herinneringen in de Agenda-app zowel bekijken als afvinken en het is zelfs mogelijk om vanuit de Agenda-app nieuwe herinneringen aan te maken.

Herinneringen in Agenda-app op iPhone bekijken

Als je de herinneringen voor de Agenda-app in iOS 18 inschakelt, kun je ze bekijken, bewerken, afvinken en verwijderen. Belangrijk om daarbij te weten is dat je alleen de herinneringen ziet waar een datum en tijd aan gekoppeld is. Een ander belangrijk detail is dat je alle herinneringen met datum en tijd in de Agenda-app ziet verschijnen, ongeacht in welke lijst uit de Herinneringen-app de taak staat. Je kan dus geen onderscheid maken welke herinneringenlijst in de Agenda-app verschijnt.

Zo schakel je de herinneringen in de Agenda-app in (of weer uit):

Open de Agenda-app in iOS 18, iPadOS 18 of macOS Sequoia. Tik onderaan op Agenda’s. Onder het kopje Andere zorg je dat Geplande herinneringen aangevinkt is.

Vervolgens verschijnen alle herinneringen met een datum en/of tijd in de Agenda-app, gewoon tussen je gewone afspraken. De kleur van de herinnering in de Agenda-app komt overeen met de lijst waarin de taak staat in de Herinneringen-app. Wil je toch liever geen herinneringen in de Agenda-app zien, dan vink je de optie gewoon weer uit.

Nieuwe herinnering toevoegen via Agenda-app

Je kunt ook eenvoudig een nieuwe herinnering aanmaken in de Agenda-app. Deze verschijnt vervolgens ook gewoon in de Herinneringen-app. Dat werkt zo:

Open de Agenda-app en tik rechtsboven op het plusje. Bovenaan kun je kiezen wat je wil toevoegen: een activiteit (een gewone agenda-afspraak) of herinnering. Kies voor Herinnering. Geef de herinnering een naam, stel een datum en/of tijd in en kies of de herinnering herhaald moet worden. Je kunt vanaf hier ook kiezen in welke lijst de herinnering moet staan. Bij de Details-knop kun je nog meer dingen toevoegen, zoals tags, een locatie en meer. Tik op Voeg toe om de herinnering op te slaan.

Bestaande herinnering afvinken of bewerken in Agenda-app

Als je in de agenda-weergave ziet, verschijnen je taken uit de Herinneringen-app automatisch tussen je afspraken. Om een taak af te vinken, hoef je alleen maar op het bolletje te tikken. Gaat het om een herhalende herinnering, dan kun je de toekomstige taken pas afvinken als je eerst de eerstvolgende herinnering afvinkt.

Om een bestaande herinnering te bewerken, tik je op de taak zelf. Je kunt hier meer informatie van de taak bekijken (bijvoorbeeld in welke lijst uit de Herinnering-app hij staat) en door op Wijzig te tikken, kun je de taak aanpassen. De aanpassingen die je in de Agenda-app doet, worden ook doorgevoerd in de Herinneringen-app.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.