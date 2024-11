De nieuwe emoji blijven maar komen. Terwijl we nog aan het wachten zijn op de nieuwe emoji voor 2024/2025, ligt er nu alweer een voorstel voor de emoji die vanaf najaar 2025 uitgerold worden. In totaal gaat het om negen nieuwe emoji en meer dan 150 varianten van emoji met verschillende huidskleuren. We kunnen dankzij Emojipedia alvast laten zien hoe de negen nieuwe emoji er ongeveer uit gaan zien.

Nieuwe emoji voor 2025/2026

Er ligt nu een voorstel voor deze negen volledig nieuwe emoji, die als ze goedgekeurd worden in 2025/2026 uitgerold worden bij de verschillende platformen:

Misvormd gezicht (zoals in een lachspiegel)

Vechtwolk (zoals je vaak ziet in stripboeken)

Balletdanser (staand op de tenen)

Klokhuis

Orka

Big Foot

Trombone

Aardverschuiving (rollende stenen van een berg)

Schatkist

Dit zijn allemaal emoji die je nu nog niet op je iPhone of iPad vindt, maar volgens Unicode daar wel op thuis horen. Het aantal emojigezichten dat telkens toegevoegd wordt, wordt eigenlijk ieder jaar kleiner. Het zijn tegenwoordig meestal voorwerpen of andere objecten en begrippen, zoals ook nu weer het geval is.

Verder ligt er een voorstel voor verschillende huidskleuren voor bestaande emoji, zoals de mensen met konijnenoren of de worstelende personen. Er komt ondersteuning voor zowel een enkele huidskleur (waarbij beide personen dezelfde huidskleur hebben) als twee verschillende huidskleuren binnen een emoji. Dat brengt het totaal aantal nieuwe combinaties (inclusief de negen nieuwe) op 164 nieuwe emoji.

Het zal nog wel even duren voordat je deze emoji gaat zien op je iPhone, iPad of Mac. Ze zijn onderdeel van Emoji 17.0, waarvan de selectie pas in september 2025 goedgekeurd wordt. Naar verwachting gaat Apple ze dan in voorjaar 2026 implementeren in iOS 19. Voor komend voorjaar verwachten we ondersteuning voor de nieuwe emoji van 2024/2025.