Apple zou zich serieus zorgen maken over de verkoopprestaties van de iPhone 14 Plus, het grote standaardmodel van dit jaar. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de opvolger in 2023.

Apple heeft dit jaar voor het eerst een grotere iPhone uitgebracht, zonder de pro-functies van de iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 Plus is dan ook slechts een grotere versie van de gewone iPhone 14, met dezelfde camera, specs, design en meer. Alleen het scherm is groter en de batterijduur is langer, waardoor dit toestel vooral geschikt is voor mensen die die twee aspecten het meest belangrijk vinden en bijvoorbeeld niets geven om de camera. Maar de afgelopen tijd kwamen er al berichten dat er minder animo voor de iPhone 14 Plus is dan Apple gedacht had. En volgens een bron heeft dat mogelijk gevolgen voor de opvolger.



‘iPhone 14 Plus is zorgenkindje, opvolger wordt goedkoper’

De eerdere bronnen over de verkoopprestaties van de iPhone 14 Plus stelden dat Apple de productie gestopt zou hebben, omdat er minder vraag is dan eerst gedacht. Dat betekent dus dat Apple de voorraden eerst wil laten slinken voordat er weer nieuwe exemplaren van de lopende band af rollen. De nieuwe informatie is afkomstig van yeah1122, een geruchtenlekker op Naver. Hij heeft in het verleden vaker uitspraken gedaan die achteraf juist bleken te zijn. Hij heeft het echter niet altijd bij het rechte eind.

In een recente blogpost licht hij uit wat Apple mogelijk gaat doen voor de opvolger van de iPhone 14 Plus. De meest eenvoudige maatregel voor de opvolger, is als Apple de prijs van de iPhone 15 Plus lager gaat maken. Het prijsverschil tussen de huidige iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Plus is namelijk maar €160,- (€310,- als je het vergelijkt met de iPhone 14 Pro Max), terwijl je bij de iPhone 14 Pro wel veel meer extra functies krijgt. Door de opvolger van de iPhone 14 Plus goedkoper aan te bieden, zou het toestel interessanter kunnen zijn voor een grotere doelgroep. Maar dat zou ook betekenen dat de prijs van de opvolger van de gewone iPhone 14 lager moet zijn, omdat anders het prijsverschil tussen het 6,1- en 6,7-inch model te klein wordt.

Het is niet ondenkbaar dat Apple de prijs van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus lager gaat maken dan nu het geval is. Dit jaar hanteerde Apple bij de iPhone 13 in Europa namelijk dezelfde prijs als een jaar eerder na verschijning van de iPhone 14, waardoor de nieuwe iPhone 14 een stuk duurder werd. Er is dus ruimte om de iPhone 14 komend jaar in prijs te laten zakken, als de iPhone 13 uit het assortiment verdwijnt. Dat geeft ook de iPhone 15 meer ruimte voor een lager prijskaartje.

Geen aanwijzingen voor iPhone 15 mini

Apple koos er afgelopen jaar voor om in plaats van een mini-model met een Plus-model te komen. De beslissing werd vooral genomen omdat de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini minder goed verkochten dan Apple gedacht had. Maar bij de iPhone 14 Plus is dat dus volgens berichten niet veel beter, al weten we geen exacte cijfers omdat Apple die niet bekendmaakt. Er zijn echter geen berichten of aanwijzingen dat Apple voor komend jaar weer gaat kiezen voor een iPhone 15 mini.