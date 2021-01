Laat ik voorop stellen dat huidige eigenaren van de Apple Watch Series 3 nog prima vooruit kunnen met de smartwatch. Hij loopt lang niet zo ver achter als de eerste generatie Apple Watch en heeft nog de meeste goede functies, zoals waterbestendigheid en goede hartslagsensor. Maar het punt is dat Apple de Apple Watch Series 3 nog steeds in het assortiment heeft, terwijl dit model zo langzamerhand wel tegen de limieten aan loopt. Overweeg je een Apple Watch te kopen, kies dan niet voor de Apple Watch Series 3.



Waarom een nieuwe Apple Watch Series 3 in 2021 geen goede keuze is

De Apple Watch Series 3 verscheen in 2017, waardoor dit model nu ruim drie jaar oud is. Het is redelijk uitzonderlijk dat Apple dit model anno 2021 nog verkoopt. Als je kijkt naar de iPhones, iPads en andere Apple-apparaten, zien we dat de oudste modellen daar uit 2018 (iPhone XR) en 2019 (iPad mini 2019) zijn. Alleen bij de Apple TV worden er nog oudere modellen verkocht, maar dat is voornamelijk omdat we nog altijd wachten op een nieuw model. Bovendien is de Apple TV een heel ander type apparaat.

#1 Tergend updateproces

Afgelopen september stuitten gebruikers van de Apple Watch Series 3 al tegen problemen. De Apple Watch Series 3 bleek bij veel gebruikers te weinig opslag te hebben om watchOS 7 meteen te kunnen installeren. De enige oplossing daarvoor is om de Apple Watch los te koppelen (en dus te wissen), als nieuw te koppelen aan je iPhone, de update te installeren, opnieuw los te koppelen en te wissen en vervolgens je backup van de eerste keer ontkoppelen weer terugzetten. Dit is zó’n omslachtig en tijdrovend proces, dat je al snel denkt om de update maar te laten zitten. Het kost namelijk meerdere uren voordat je eindelijk up-to-date bent.

Dat dit gebeurt bij zo’n grote update van watchOS 6 naar watchOS 7 is nog enigszins te begrijpen, maar ook bij tussenliggende updates heeft de Apple Watch Series 3 hier last van. Zo kregen wij bij de update naar watchOS 7.3 diezelfde melding, terwijl er nauwelijks apps op de Apple Watch geïnstalleerd staan. Muziek, podcasts en audioboeken zijn ook niet aanwezig, waardoor een complete reset de enige optie is. Een simpele herstart bood helaas geen oplossing, waardoor we voor de tweede keer uren bezig zijn om een simpele software-update uit te voeren.

De boosdoener is de beperkte opslagruimte van de Apple Watch Series 3. Met maar 8GB interne opslag (waarvan een nog kleiner deel bruikbaar is), loop je al snel tegen de limieten aan. Om de update te kunnen installeren is maar liefst 2,5GB vrije opslag nodig. Waarom dit nodig is voor een update van nog geen 200MB is voor ons een raadsel, maar dit maakt het up-to-date houden van de Apple Watch Series 3 buitengewoon gebruiksonvriendelijk. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de andere problemen met watchOS 7 op de Apple Watch Series 3.

#2 Ontbreken nieuwe wijzerplaten

watchOS 7 bracht een groot aantal nieuwe functies, maar niet allemaal zijn deze beschikbaar op de Apple Watch Series 3. Zo ontbreekt de handenwasfunctie, vanwege de mindere kwaliteit van de microfoon. Dit is dus vooral een technische beperking en nog enigszins te begrijpen. Maar bij de wijzerplaten is er een hele andere situatie. Apple brengt ieder jaar nieuwe wijzerplaten uit, maar het grootste deel daarvan werkt alleen op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Van alle nieuwe wijzerplaten van watchOS 7 is alleen de Artiest-wijzerplaat beschikbaar op de Apple Watch Series 3.



De wijzerplaten van watchOS 7

Als je denkt dat dat iets is van het afgelopen jaar, dan heb je het mis. Van de watchOS 6-wijzerplaten is alleen Cijfers beschikbaar op de Apple Watch Series 3. De reden dat al deze wijzerplaten ontbreken, is omdat ze gebruikmaken van het grotere scherm van de nieuwere modellen. Maar dat is wat mij betreft geen excuus om geen aangepaste versie voor de Apple Watch Series 3 uit te brengen. De wijzerplaat is ten slotte een onderdeel waar je het grootste gedeelte van de tijd naar kijkt en voor Apple Watch Series 3 gebruikers is het ook wel eens leuk als ze een nieuwe keuze krijgen.



De wijzerplaten van watchOS 6

Het nieuwste voorbeeld is de Unity-wijzerplaat (Eenheid in het Nederlands), die ook alleen maar op de Apple Watch Series 4 en nieuwer beschikbaar is. En dan te bedenken dat Apple de Apple Watch Series 3 nog steeds verkoopt. Potentiële kopers zijn zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust dat er voor dat model niet of nauwelijks nieuwe wijzerplaten beschikbaar komen.

#3 Onduidelijkheid over toekomstige updates

Een derde reden waarom de Apple Watch Series 3 in 2021 een dubieuze aanschafkeuze is, is omdat er onduidelijkheid is over het toekomstige updatebeleid. Of dit model later dit jaar überhaupt geschikt is voor watchOS 8, is nog maar de vraag. Als dat niet het geval is, betekent dat iedereen die dit model in 2020 of 2021 gekocht heeft, al binnen een jaar niet meer kan updaten. Als watchOS 8 wel geschikt is, hou ik mijn hart vast hoeveel opslag de update dan nodig heeft.

Het probleem is dat Apple niet laat weten hoe lang je nog updates kan verwachten. Apple heeft nog maar twee keer eerder Apple Watch-modellen af laten vallen: de Apple Watch Series 0 bij watchOS 5 (na drie jaar) en de Apple Watch Series 1 en 2 bij watchOS 7 (na vier jaar). Als de Apple Watch Series 3 ook vier jaar wordt ondersteund met grote updates, zeggen we in 2021 vaarwel tegen dit horloge. De Apple Watch Series 3 is daardoor geen toekomstbestendige aankoop. Hopelijk brengt Apple daarna nog wel incidenteel kleine beveiligingsupdates uit, al is dat geen zekerheid.

De oplossing: de Apple Watch SE

Gek genoeg heeft Apple de oplossing zelf al in handen. Apple introduceerde afgelopen jaar de Apple Watch SE: een betaalbaar alternatief voor de Apple Watch Series 6. Deze is slechts €80 duurder dan de Apple Watch Series 3, maar biedt zoveel meer functies, een mooier design én langere ondersteuning dan de Apple Watch Series 3, dat Apple zich eigenlijk zou moeten schamen dat ze de Series 3 nog in het assortiment houden. De enige reden dat Apple dit model nog verkoopt, is dat ze dan kunnen zeggen dat de “Apple Watch al beschikbaar is vanaf €218,25!”, zo lijkt het.

Ben je aan het twijfelen of je een Apple Watch moet kopen en denk je met de Apple Watch Series 3 een goede deal te slaan? Maak je dan geen illusies. Spaar dan iets langer door en kies voor de Apple Watch SE, want daar zal je absoluut geen spijt van krijgen.

Apple Watch SE in 40mm

Apple Watch SE in 44mm