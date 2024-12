‘Apple stopt eind december met verkoop iPhone 14 en iPhone SE’

Dit heeft de Franse website iGeneration vernomen op basis van bronnen. Apple stopt met de genoemde toestellen omdat ze nog zijn voorzien van een Lightning-aansluiting. Dit is in strijd met het beleid van de Europese Unie, dat vanaf januari 2025 van kracht wordt. Apple had ervoor kunnen kiezen om een nieuwe variant met usb-c-poort uit te brengen, maar heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan worden ze simpelweg van de markt gehaald. Wel is het mogelijk dat je reeds geproduceerde exemplaren nog enige tijd in andere winkels kunt aantreffen en ook als refurbished iPhone zullen deze modellen nog enige tijd verkrijgbaar zijn.

iPhones met Lightning-poort moeten weg

De iPhone 14 en de iPhone SE zijn de oudste modellen die momenteel nog in het assortiment bij Apple zitten. Erg ingrijpend is de beslissing niet. In het voorjaar van 2025 wordt de opvolger van de iPhone SE verwacht, terwijl de iPhone 14 en iPhone 14 Plus alleen nog in het assortiment zijn gehouden om een goedkoop alternatief te bieden. De behuizing van de iPhone SE 4 zal waarschijnlijk lijken op de iPhone 14, maar dan met een usb-c-poort. Ook verwachten we een vrijwel randloos scherm en een verbeterde camera. Het zou bovendien wel eens de eerste iPhone met een in eigen huis ontwikkeld 5G-modem kunnen zijn.

Met het opdoeken van de iPhone SE en iPhone 14 verdwijnen ook de nog resterende (PRODUCT)RED-iPhones uit de schappen.

Normaal zouden de iPhone 14 en iPhone 14 Plus in het assortiment blijven tot najaar 2025, als de volgende iPhone verschijnt. Alle modellen schuiven dan een plaatsje op, waardoor de standaard iPhone 15 het nieuwe instapmodel wordt. Voor mensen die nog een nieuwe iPhone van een eerdere generatie zoeken kan het leuke kansen bieden: de komende weken zullen veel winkels van hun oude voorraad af willen. Apple rekent nu €749 voor het goedkoopste model van de iPhone 14 maar je haalt ‘m elders voor €635 in huis. Vanaf januari kun je nog steeds de iPhone 14 blijven kopen in landen die geen lid zijn van de EU, zoals Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

Tip: zet de schakelaar voor refurbished uit als je in onderstaande vergelijker alleen nieuwe toestellen wilt zien.

Prijzen iPhone 14

Heb je je zinnen gezet op een iPhone SE, dan zou je kunnen wachten tot de opvolger die aanstaand voorjaar in de schappen ligt, maar je kunt ook voor het huidige model kiezen. Daarvoor betaal je €399 euro bij de goedkoopste aanbieder. Apple rekent er zelf €529 voor.

Prijzen iPhone SE 2022