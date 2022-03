Apple had tot voor kort nog een aantal Macs met Intel-chip in het assortiment, met de 27-inch iMac als bekendste voorbeeld. Toen Apple in 2021 de 24-inch iMac onthulde, was dit de opvolger van de 21,5-inch iMac. Iedereen vroeg zich af waarom er nog geen opvolger van de 27-inch iMac was, terwijl Apple het 2020-model met Intel-chip nog in het assortiment hield. Maar zelfs nu er nog geen officiële opvolger is, heeft Apple de stekker eruit getrokken.



Apple stopt met 27-inch iMac met Intel

De 27-inch iMac met Intel-chip had een aantal voordelen ten opzichte van de 24-inch iMac 2021. Zo was er meer keuze bij het configureren van de iMac (bijvoorbeeld met opties tot maar liefst 8TB opslag en 128GB RAM, terwijl ook het scherm een hogere resolutie (en schermformaat) heeft dan de 24-inch iMac. Ook had deze iMac nog usb-a-poorten en een sd-kaartslot. Bovendien kon de 27-inch iMac uitgerust worden met een scherm van nanotextuur, voor minder reflectie. Tot slot is er nog een groep gebruikers dat afhankelijk is van Intel, bijvoorbeeld voor het gebruik van Windows op een Mac.

Voor wie toch nog op zoek is naar deze 27-inch iMac, kan daarvoor terecht bij andere verkooppunten die dit model nog wel op voorraad hebben. Maar omdat bepaalde configuraties alleen bij Apple mogelijk zijn, zijn de opties wel wat beperkter.

Een directe opvolger van de 27-inch iMac is er nog niet. Geruchten over een nieuwe iMac Pro 2022 gaan er echter wel al maanden. Apple zou werken aan een nieuw model met krachtige Apple Silicon-chip (mogelijk een M1 Pro/Max/Ultra) en een design dat lijkt op dat van de 24-inch iMac. Deze iMac Pro 2022 komt mogelijk later dit jaar, in mei of juni of ergens in het najaar.

Bekijk ook Overzicht: alle geruchten over de grote iMac (Pro) 2022 Apple komt dit jaar met een nieuwe grotere iMac, die ook wel de nieuwe iMac Pro 2022 genoemd wordt. Wat zijn de laatste geruchten over dit model?

De tijdelijke vervanger: Mac Studio en Studio Display

Ondanks dat er nog geen directe vervanger is, wil het niet zeggen dat er helemaal geen keus meer is. Apple heeft de Mac Studio en het Studio Display aangekondigd. De combinatie van deze twee is een beetje wat de aankomende iMac Pro moet gaan worden. Het Studio Display heeft ook een 27-inch 5K-scherm én biedt ook die optie voor nanotextuur. Er zit een 12-megapixel camera in met ondersteuning voor Center Stage. In combinatie met de krachtige Mac Studio heb je evengoed een krachtige set in huis, maar dus niet meer in een alles-in-1-configuratie. Totdat de nieuwe grote iMac Pro 2022 onthuld wordt.

Bekijk ook Apple Studio Display onthuld: Apple's nieuwe display voor de Mac Apple heeft een geheel nieuw beeldscherm op de markt gebracht: het Apple Studio Display. Het is bedoeld om in combinatie met je Mac te gebruiken, met name de Mac Studio . Het nieuwe Studio Display biedt een strak design in een groot 27-inch beeldoppervlak.

Nog twee Intel Macs in Apple’s assortiment

Apple verkoopt op dit moment nog twee Macs met Intel-chip: de high-end Mac mini en de Mac Pro. Het was de verwachting dat Apple tijdens dit event de nieuwe Mac mini 2022 zou aankondigen als vervanging van de huidige Intel-variant, maar dat is dus uiteindelijk niet gebeurd. Het is op dit moment nog de vraag of Apple nog met een M1 Pro/Max/Ultra-versie van de Mac mini komt of dat de Intel Mac mini vervangen gaat worden door een M2-versie later dit jaar (met de M1-versie als goedkopere optie). De huidige Intel Mac mini is beschikbaar in spacegrijs en heeft een 3,0-GHz 6-core Intel Core i5-processor van de 8e generatie, die uit te breiden is naar een i7-versie.

De Mac Pro was tot voor kort de krachtigste Mac, maar is nu op bepaalde punten wel wat ingehaald door de nieuwe Mac Studio. De Mac Pro is echter volledig modulair, waarbij je zelf makkelijk dingen kan aanpassen. Apple liet tijdens het maart 2022-event wel al weten dat de Mac Pro ook de overstap gaat maken naar Apple Silicon, maar dat dat “voor een ander moment” is. Waarschijnlijk is dat moment tijdens de WWDC 2022, waar Apple ook de huidige Mac Pro 2019 aankondigde.