De screensavers van de Apple TV zijn onder gebruikers van Apple’s mediaspeler enorm geliefd. De mooie 4K-beelden van grote steden, natuurgebieden, het zeewezen en de ruimtevaart, vliegen in vogelvlucht voorbij. De vraag is altijd: brengt de nieuwe tvOS-update nog nieuwe screensavers? In het geval van tvOS 18 is het antwoord ja! tvOS 18 biedt misschien wel de meeste vernieuwingen voor Apple TV-screensavers ooit en wij nemen met je door wat er zoal nieuw is.

#1 Snoopy als Apple TV-screensaver

Een van de leukste nieuwe screensavers in tvOS 18, is die van Snoopy. Vorig jaar maakte Snoopy al zijn opwachting op de Apple Watch, waar hij geinige korte animaties laat zien, die soms ook nog reageren op het huidige weer. Op de Apple TV krijg je in tvOS 18 ook schermvullende animaties van Snoopy en Woodstock. Zo vliegen ze door de ruimte of doet Snoopy een dutje op zijn hondenhok.

#2 Apple TV+-series en films als screensaver

Er komt ook een groep nieuwe screensavers genaamd TV & Movies, met scènes afkomstig uit de films en series van Apple TV+. Apple heeft nog niet laten weten welke films en series allemaal voorbij komen, maar heeft er wel al eentje laten zien. Daarin zien we een korte scène uit Foundation. Waarschijnlijk kun je zien uit welke film of serie het komt door op de touchpad van de afstandsbediening te tikken, net als dat je nu al kan zien waar de huidige screensavers gefilmd zijn.

#3 Eigen portretten met klok

Een andere nieuwe categorie screensavers, zijn de portretten. Het was al mogelijk om een diavoorstelling van je eigen foto’s te tonen, maar er komt nu ook een aparte collectie met portretfoto’s. De Apple TV kiest automatisch de meest geschikte portretfoto’s uit jouw fotobibliotheek. In de screensaver zie je vervolgens ook een grote klok in beeld, in de stijl van het toegangsscherm van je iPhone.

#4 Makkelijker wisselen

Het is vanaf tvOS 18 ook makkelijker geworden om te wisselen tussen soorten screensavers. Terwijl je je huidige screensaver bekijkt, veeg je omhoog op de afstandsbediening om in een nieuwe weergave te komen. Dit is een vergelijkbare weergave als het wisselen van toegangsscherm op je iPhone of het wisselen van wijzerplaten op je Apple Watch. Vervolgens kun je naar links vegen om een andere categorie te kiezen, zoals de portretfoto’s of je eigen persoonlijke fotocollectie.

#5 Nieuwe instellingen

En over instellingen gesproken: de screensavers krijgen nu een prominentere plek in de instellingen van je Apple TV. Je vindt de instellingen niet meer onder Algemeen, maar heeft nu direct zijn eigen kopje. Daarnaast zijn de instellingen opnieuw ontworpen en kun je per soort screensaver bepaalde instellingen wijzigen. Nu er veel meer screensavers bij komen en er meer soorten zijn, is het goed dat Apple de instellingen overzichtelijker gemaakt heeft.

Meer over tvOS 18

tvOS 18 is de grote nieuwe Apple TV-update van 2024. tvOS 18 is geschikt voor zowel de Apple TV HD als alle generaties van de Apple TV 4K. In onze round-up lees je meer over de beste functies van tvOS 18. De releasedatum van tvOS 18 staat gepland voor dit najaar, tegelijkertijd met iOS 18 en de andere updates. Tot die tijd is de beta van tvOS 18 beschikbaar.