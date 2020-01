Wat is Apple Watch Nike+?

De Nike+ Apple Watch is een speciale uitvoering van de Apple Watch Series 5. Deze smartwatch is voorzien van extra Nike-wijzerplaten en de Nike Run Club-app. Hij wordt geleverd met een geperforeerd horlogebandje of met een reflecterend sportbandje. Verder kun je kiezen uit een horlogekast in zilver of spacegrijs.

Apple Watch Nike+ prijzen

Dit zijn de prijzen voor de Apple Watch Nike+:

40mm Apple Watch Nike: 449 euro

44mm Apple Watch Nike: 479 euro

De prijs is dus exact gelijk aan de normale editie van de Apple Watch, maar je krijgt er extra wijzerplaten en apps bij en een speciale uitvoering van het horlogebandje. Uiteraard passen de horlogebandjes van het normale model ook op de Nike+.

Bij winkelketens zoals Coolblue en Bol.com kun je vaak ook nog de Nike+ editie van eerdere generaties vinden, zoals de Series 3 en Series 4. De op Series 3 gebaseerde Nike+ is voor rond de 300 euro verkrijgbaar.

Vind je de Series 5 nog iets te prijzig, dan kun je ook kiezen voor de vorige generatie Series 4. Die is ook voorzien van het grotere randloze scherm en is technisch gezien nog helemaal up-to-date.

Nike+ modellen en uitvoeringen

Wil je een Nike+ editie aanschaffen, dan moet je het volgende kiezen:

Welk formaat? 40 mm of 44 mm

Welke kleur behuizing? Zilver of spacegrijs

Welk type bandje? Met gaatjespatroon of geweven sportbandje met klittenband

Welke kleur bandje? Elk type bandje is meerdere kleuren verkrijgbaar

De grootte van de horlogekast is uitsluitend bepalend voor de prijs, alle andere opties kosten niets extra’s. Bij de 40mm uitvoering betaal je €449 en bij de 44mm uitvoering is de prijs €479. Het maakt vervolgens niet uit welke kleur of welk type horlogebandje je erbij neemt, de prijs blijft hetzelfde.

Verkrijgbaarheid Nike+ Apple Watch

De speciale Nike+ editie van de Apple Watch is sinds 4 oktober 2019 verkrijgbaar via de Apple Store en diverse winkels. Dit model kwam iets later dan de gewone Apple Watch Series 5 op de markt, net als voorgaande jaren. Waarom zou je kiezen voor de speciale Nike+ editie? Vooral vanwege de speciale wijzerplaten of als een bepaalde combinatie van horlogekast en bandje je aanspreekt. De Nike+ bandjes zijn eventueel ook achteraf los aan te schaffen. Heb je een Apple Watch in aluminium, dan kun je met één van de Nike+ bandjes precies hetzelfde uiterlijk creëren.

Meer informatie over de Apple Watch kopen vind je in onze gids met prijzen, levertijden en meer. De 4G-versie van het Nike+ horloge (herkenbaar aan de rode cirkel op de Digital Crown) is niet in Nederland verkrijgbaar.

Apple Watch Nike+ voor Series 5: dit is er nieuw

De nieuwste versie van de Apple Watch Nike+ is gebaseerd op de Apple Watch Series 5. De belangrijkste vernieuwingen zijn:

Ingebouwd kompas

Always-on scherm, wat vooral handig is bij het zwemmen en andere sporten

Het horloge heeft een groot scherm en is verkrijgbaar in de formaten 40mm en 44mm. Je kunt bestaande horlogebandjes blijven gebruiken. Ook zit er ingebouwde GPS in, zodat je buitenshuis kunt sporten, zonder dat je je iPhone hoeft mee te nemen. De Apple Watch Nike+ is zwemproof en is draadloos te koppelen met beschikte fitnesstoestellen dankzij ondersteuning van GymKit, op plaatsen waar dit al beschikbaar is. Er zit ook valdetectie in, waarbij er een noodoproep uit gaat op het moment dat je na een val niet meer beweegt.

Speciale Apple Watch Nike+ wijzerplaten

De Apple Watch Nike+ wordt geleverd met speciaal ontworpen wijzerplaten van Nike. Je kunt kiezen uit digitale en analoge wijzerplaten in verschillende designs. De wijzerplaten geven snelle toegang tot de Nike+ Run Club-app, die standaard op de smartwatch wordt meegeleverd. Overigens kunnen mensen met een gewone Apple Watch de Nike+ Run Club-app ook gewoon installeren vanuit de App Store. De wijzerplaten zijn echter exclusief voor de Nike+ modellen.

Apple Watch Nike+ sportbandje

Er zijn twee soorten Apple Watch Nike+ horlogebandjes, die je ook los kunt aanschaffen:

Een lichtgewicht sportbandje van fluorelastomeer met opvallende gaatjesstructuur: 49 euro

Een geweven sportbandje met klittenbandsluiting en reflectie: 49 euro

Sporten met Apple Watch Nike+

Op de Apple Watch Nike+ ligt de nadruk vooral op sporten en fitness, hoewel precies dezelfde functies ook beschikbaar zijn op de gewone Apple Watch. Met de standaard geïnstalleerde Nike+ Run Club-app kun je meteen gaan hardlopen, waarbij je support krijgt vanuit de community. De app geeft (indien beschikbaar in jouw taal) audiobegeleiding door een Nike+ Run Club-coach, topatleet of andere sporter. Elke training is voorzien van een eigen soundtrack. Nike heeft op Apple Music speciale afspeellijsten die geschikt zijn voor hardlopers.

Nike belooft dat je slimmer kunt trainen met extra gegevens over je hardloopprestaties. Zo kun je een training vergelijken met vijf eerdere trainingen. Je kunt ook tussentijden markeren door op pauze te drukken, op je scherm te tikken of twee keer op de zijknop te drukken. Na het lopen krijg je een uitgebreid trainings­overzicht, met hoogtemeters. Vrienden kunnen je tijdens het sporten emoji sturen en je krijgt meldingen als het goed weer is om te hardlopen. Verder moedigt het horloge je aan om elke zondag 5km te gaan hardlopen.

Apple Watch Nike+ generaties

Er zijn inmiddels zes generaties verschenen:

Apple Watch Nike+ (2019) gebaseerd op Series 5

Apple Watch Nike+ (2018) gebaseerd op Series 4

Apple Watch Nike+ (2017) gebaseerd op Series 3

Apple Watch Nike+ Midnight Fog (2017), speciale editie van de Series 3 met 4G

Apple Watch Nike+ (2016) gebaseerd op Series 2

Apple Watch Nikelab (2016), eveneens gebaseerd op Series 2

Samenwerking Nike en Apple

De Apple Watch Nike+ is het resultaat van een samenwerking tussen Apple en Nike. Beide bedrijven werken al langere tijd samen, onder andere met de eerste schoensensoren voor de iPod. Nike maakte korte tijd een eigen fitnessarmband met de naam Nike Fuelband, maar is helemaal gestopt met wearables. Waarschijnlijk heeft dit ermee te maken dat wearables een vrij onbelangrijke productcategorie binnen Nike was (ze verdienen veel meer aan shirts, broeken en schoenen), terwijl Apple veel beter in staat is om digitale producten te maken.

Apple Watch NikeLab

Apple bracht in 2016 een limited edition Apple Watch NikeLab-versie uit, die identiek is aan de standaard Apple Watch Nike+. Het enige verschil is dat het horlogebandje in een speciale kleur verkrijgbaar is, namelijk spacegrijs met bone/black (zie foto). Verder was dit model alleen verkrijgbaar in Nike-winkels, dus niet in de Apple Store.

Apple Watch Nike+ kopen

Wil je een Apple Watch Nike+ kopen, dan kun je terecht bij Apple en bij diverse verkooppunten.