Apple is van plan om de Apple TV en de HomePod mini in 2025 te vernieuwen. Het is onderdeel van een plan om de smart home-producten een extra boost te geven.

Dat schrijft Mark Gurman van Bloomberg op basis van bronnen. Apple is bezig om een eigen chip voor wifi en Bluetooth te ontwikkelen. Deze zal worden gebruikt in de Apple TV 2025 en de HomePod mini 2025, beweert Gurman. Dit zal waarschijnlijk voor het najaar gebeuren, want “later dat jaar” zal ook de iPhone worden voorzien van deze chip. iPhones komen meestal in september op de markt. De chip heeft intern de naam Proxima gekregen en is al jarenlang in ontwikkeling. TSMC zal de productie voor z’n rekening nemen, zoals bij vrijwel alle Apple-chips het geval is.

De chip zal wifi 6E ondersteunen en heeft nog enkele andere features, maar het lukt waarschijnlijk niet om alle eigenschappen van de huidige Broadcom-functies al op de rit te hebben, denkt Gurman. Een eigen wifi- en Bluetooth-chip zorgt ervoor dat Apple minder afhankelijk wordt van een externe fabrikant. Ook zou het plan zijn om smart home-apparaten beter te laten samenwerken, zodat ze bijvoorbeeld sneller data kunnen synchroniseren.

Of de grotere HomePod ook snel een update krijgt is nog even de vraag.

De HomePod mini verscheen in november 2020 in de Verenigde Staten en is inmiddels vier jaar oud. Apple bracht dit jaar een nieuwe kleur uit, maar voerde intern geen vernieuwingen door. Wel zou Apple bezig zijn met verschillende nieuwe producten, waaronder een HomePod met OLED-scherm, voorzien van een 6-inch display en een ingebouwde speaker en camera. De productie daarvan kan in het derde kwartaal van 2025 van start gaan. In dat jaar zou er ook een nieuw besturingssysteem uit kunnen komen, genaamd homeOS. De kans is groot dat deze nieuwe huiselijke producten voorzien zijn van de eigen chip. In 2026 volgen dan de iPad en Mac met een Apple-chip voor draadloze functies.

De plannen staan los van Apple’s pogingen om los te komen van Qualcomm, door een eigen modemchip te ontwikkelen. De twee in eigen huis ontworpen chips zullen uiteindelijk wel met elkaar samenwerken. De huidige wifi- en Bluetooth-chip wordt gemaakt door Broadcom, die op dit moment marktleider is.