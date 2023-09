Apple is met de iPhone 15 weliswaar overgestapt naar usb-c, maar dat geldt lang niet voor alle producten. Er zijn nog genoeg producten in de Apple Store verkrijgbaar die voorzien zijn van een Lightning-aansluiting. De Lighting-kabels hoeven voorlopig niet de deur uit!

Lightning-producten die nog te koop zijn

Zoals verwacht zijn alle vier de iPhone 15-modellen voorzien van een usb-c-poort in plaats van Lightning. Ook heeft Apple AirPods Pro met usb-c oplaaddoosje uitgebracht en zijn de bedrade EarPods met usb-c kabel verkrijgbaar. Maar daarmee is de overstap nog niet afgerond. Er zijn in de Apple Store nog genoeg Apple-devices en accessoires te vinden die voorzien zijn van een Lightning-aansluiting. We zetten ze voor je op een rijtje.



Devices met Lightning

Apple stapte in 2012 over op de Lightning-aansluiten en topman Phil Schiller beloofde destijds dat deze aansluiting minstens tien jaar gebruikt zou worden. Dat is gelukt: we zijn inmiddels elf jaar verder en we hebben veel plezier gehad van de Lightning-poort, die op vrijwel elk Apple-device en -accessoire te vinden is. Maar inmiddels is het 2023 en is het tijd voor iets nieuws. De onderstaande producten moeten nog een update krijgen naar usb-c.

Bij de iPhone 13- en iPhone 14-modellen zal Apple waarschijnlijk geen update meer uitbrengen. Ze zullen de komende jaren geruisloos uit het assortiment verdwijnen. Bij de iPhone SE kan de ‘oude’ Lightning-aansluiting ook nog wel een tijdje mee. Dit toestel staat erom bekend dat het niet de nieuwste features bevat en het laatste waarop gebruikers zitten te wachten is dat ze allemaal nieuwe kabels moeten aanschaffen. Hetzelfde geldt voor de iPad 2021: die koop je vanwege de lage prijs en een redesign met aanpassingen voor usb-c levert alleen maar onnodige kosten op.

Heb je één van deze devices, dan kun je de komende tijd goedkoop aan extra kabeltjes komen: vraag vrienden en familie die van plan zijn over te stappen of ze nog Lightning-kabels hebben liggen die ze niet meer gebruiken en jij hebt weer gratis kabels erbij. En hergebruik is beter voor het milieu.

Accessoires met Lightning

Er zijn nog diverse accessoires in de Apple Store te vinden die een Lightning-aansluiting hebben, zoals deze:

Standaard AirPods

AirPods Max

Apple Pencil 1

Magic Keyboard voor Mac

Magic Mouse

Magic Trackpad

Diverse kabels en adapters

Ook die kun je natuurlijk gewoon blijven gebruiken. Zeker bij muizen en toetsenborden is er helemaal geen haast om te vervangen. Die hoef je maar eens in de zoveel weken op te laden en je kunt daarvoor een willekeurig kabeltje met Lightning-aansluiting achter de hand houden.

Wanneer overstap naar usb-c?

Volgens de nieuwste informatie van Mark Gurman zullen de vernieuwde keyboard, muis en trackpad gelijktijdig met de volgende iMac verschijnen. Dat zou al dit najaar kunnen gebeuren. De standaard AirPods zijn in 2024 aan de beurt en ook voor de AirPods Max heeft Apple een nieuwe variant met usb-c-poort gepland. Wanneer die aan de beurt zijn, kan Gurman nog niet zeggen. Wel beweerde hij eerder dat de AirPods Max op z’n vroegst in 2024 vernieuwd worden.

Ook verwacht Gurman dat het MagSafe Battery Pack en de MagSafe Duo op termijn terugkomen met usb-c-poort. Dit zijn de enige twee Lightning-accessoires waarmee Apple in september abrupt is gestopt. Met de oudere iPhones en iPads zal Apple waarschijnlijk ook op termijn stoppen, waarbij ze geruisloos uit het assortiment verdwijnen. En dat geldt ook voor de Apple Pencil 1. Hoe dan ook, het Lighting-tijdperk nog lang niet voorbij, want we zullen de komende vijf jaar nog steeds veel mensen zien met een iPhone met Lightning-aansluiting – en dat is prima. De aansluiting is nog lang niet verouderd.