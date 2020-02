Diverse Apple Maps-auto’s gesignaleerd in België

Moet je de komende dagen op de weg zijn in België, let dan goed op of je een Apple Maps-auto ziet rijden. Meerdere lezers hebben ons getipt dat er Apple Maps-auto's zijn gesignaleerd, al zijn ze niet actief bezig met locatiedata vastleggen.

Apple Maps-auto’s in België gespot

iCulture-lezers Jordy, Jeroen en Kristof lieten ons weten dat de auto’s zijn gezien op de Ring van Antwerpen en bij de Kortrijk Expo in België. We ontdekten echter al snel dat het om auto’s met Spaanse nummerborden ging en dat er niet actief gefilmd wordt. Het lijkt erop dat de auto’s op doorreis zijn naar een andere bestemming.



Dat zou Spanje kunnen zijn, maar ook in Frankrijk staan activiteiten voor Apple Kaarten gepland. Zo gaat Apple in maart rondrijden in Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en Provence-Alpes-Côte d’Azur. In Spanje zijn ook activiteiten gepland tussen nu en mei 2020, maar dat vindt grotendeels te voet plaats. Wel wordt er met auto’s rondgereden op de Canarische Eilanden.

Betekent het nu dat België aan de beurt is voor het in kaart brengen van het wegennet voor Apple Maps en de gedetailleerde kaarten? Wellicht, al worden België en Nederland nog niet genoemd in het overzicht van landen waar de auto’s gaan rijden. Wel weten we dat de vernieuwde Apple Kaarten dit jaar naar Europa komen en dat Apple al druk bezig is om in diverse landen data te verzamelen. De nadruk lijkt daarbij te liggen op landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, maar niet op kleinere regio’s zoals de Benelux.

Het nieuwe kaartmateriaal bevat een veel nauwkeurigere weergave van gebouwen, straten en wegen en adressen. Ook de kleurweergave van het land is verbeterd, zodat je bijvoorbeeld duidelijk ziet waar bossen en parken zijn of waar zich meer industrie bevindt. Tijdens de navigatie krijg je ook betere instructies, zoals “Sla linksaf bij het volgende stoplicht”, in plaats van “Over 200 meter, linksaf slaan”.

Apple heeft de nieuwe kaartgegevens verzameld met eigen auto’s, die kriskras door de VS reden. Inmiddels zien gebruikers in de Verenigde Staten ook waar er verkeerslichten en stopborden staan. Met Look Around kun je net als in Street View rondkijken in de omgeving. Ook die functie komt naar meer plaatsen.

Waarom de auto’s die nu gesignaleerd zijn Spaanse nummerborden hebben is wat onduidelijk. Apple zal niet in elk land met lokale auto’s rondrijden en misschien was het gewoon eenvoudiger of goedkoper om ze op een Spaans kenteken te registreren. Waarom ze juist in België rijden? Ook dat is nog even onduidelijk. Het traject Antwerpen-Kortrijk leidt ofwel naar Frankrijk, ofwel naar Nederland. De camera’s zijn ingepakt, dus ze zijn duidelijk op doorreis. Zodra we meer weten, laten we dat natuurlijk weten.

Dank aan alle tipgevers!