De iPhone SE 2 komt vermoedelijk in maart en bronnen zijn stellig over de prijs van het huidige model. De prijs van de iPhone SE 2 ligt een stuk lager dan je de laatste jaren van Apple gewend bent. Apple zou kiezen voor dezelfde prijs als bij de iPhone SE vier jaar geleden.

De iPhone SE 2 zit er eindelijk bijna aan te komen. Geruchten over dit model gaan al jaren, maar zo langzamerhand zijn de aanwijzingen steeds concreter. Zo schreven we onlangs al dat de productie van de iPhone SE 2 in februari start. Het design is daarbij geïnspireerd op die van de iPhone 8, maar dan met nieuwe verbeterde onderdelen zoals een snellere chip. Voor welke prijs gaat dit model dan over de toonbank? De prijs van de iPhone SE 2 ligt volgens bronnen onder de $400.



‘iPhone SE 2 prijs zelfde als originele iPhone SE’

Apple kondigde de iPhone SE in 2016 aan, voor een prijs van $399. De verwachting is dat de spirituele opvolger voor diezelfde prijs in de schappen ligt. In Nederland kostte de iPhone SE bij de introductie €489, wat zou betekenen dat de iPhone SE 2 ook voor een prijs tussen de €450 en €500 van jou kan zijn. Je krijgt dan mogelijk een 64GB-model, wat een stuk meer is dan de 16GB die je er vier jaar geleden voor kreeg.

Momenteel is de iPhone 8 Apple’s goedkoopste model in het assortiment, hoewel die alweer bijna twee en een half jaar oud is. Apple verkoopt de iPhone 8 vanaf €539, wat dus zou betekenen dat de nieuwe iPhone SE 2 met verbeterde onderdelen goedkoper wordt dan de iPhone 8 die hij vervangt. Dat klinkt onlogisch, maar in 2016 gebeurde hetzelfde. Apple verkocht tot de iPhone SE verscheen de iPhone 5s voor een prijs van €509, €20 meer dan de iPhone SE.

De iPhone SE 2 wordt verwacht in maart, mogelijk tijdens een speciaal event waar nog meer aankondigingen gedaan worden. In ons eerdere artikel vind je onze wensen met verbeteringen voor de iPhone SE 2, waaronder een verbeterde enkele camera.