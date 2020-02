Crossy Road Castle nu beschikbaar op Apple Arcade

Het is alweer vijf jaar geleden dat Crossy Road op de iPhone verscheen. Nu is er een nieuwe variant verschenen, die exclusief op Apple Arcade te spelen is. Crossy Road Castle is geschikt voor 4 lokale spelers.

Opvolger voor Crossy Road

Crossy Road is een van de bekendste games op de iPhone en verscheen later ook op de Apple TV en andere platformen. Heb je de oorspronkelijke game helemaal uitgespeeld, dan staat er nu een nieuw deel voor je klaar. Ontwikkelaar Hipster Whale heeft Crossy Road Castle uitgebracht. Het is alleen speelbaar via Apple Arcade. Je krijgt willekeurig gegenereerde levels en speelt met maximaal 4 mensen tegelijk in deze Frogger-achtige game. Het gaat om een 2D multiplayer platformgame waarbij je moet proberen om gevaarlijke obstakels te vermijden, deze keer in een kasteel met willekeurig gegenereerde kamers.



Crossy Road Castle

De game verandert dynamisch op basis van het aantal spelers. Ben je alleen, dan krijg je alleen obstakels te zien die je in je eentje kunt klaren. Speel je met meerdere mensen, dan maakt het niet uit of ze op de iPhone, iPad, Mac of Apple TV meedoen, het kan allemaal tegelijk. Spelen tegen je Android-vrienden kan uiteraard niet, vanwege de exclusieve deal met Apple Arcade. Wel is Crossy Road geschikt voor controllers van externe partijen, waaronder de Xbox Wireless Controller die onder andere bij de Apple Store verkrijgbaar is.

Omdat het in Apple Arcade beschikbaar is, krijg je geen reclames te zien en zijn er ook geen in-app aankopen. De visuele stijl is hetzelfde gebleven, maar je kan wel op nieuwe manieren gaan spelen. In het kasteel kom je allerlei uitdagingen tegen, terwijl je munten en andere items verzamelt en ondertussen naar de uitgang zoekt. Er is keuze uit meerdere karakters, waaronder een kip, kat en eend.

Apple Arcade is sinds afgelopen najaar live op iOS, macOS en tvOS, al wisselt het aanbod wel per apparaat. Op de iPhone en iPad heb je de meeste keus. Er zijn meer dan 100 games beschikbaar en er worden elke maand nieuwe toegevoegd. Je betaalt €4,99 per maand voor een gezin van maximaal zes. Bovendien heb je niet te maken met advertenties en extra aankopen. Zowel zelfstandige ontwikkelaars als grote namen doen eraan mee.

Bekijk ook Apple verkoopt nu ook de draadloze Xbox-controller Wil je serieus aan de slag met Apple Arcade? Dan is een fijne controller een goed begin. Apple is daarom begonnen met de verkoop van losse Xbox-controllers.