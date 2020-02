Gerucht: ‘Vernieuwde Apple TV 4K op komst’

Apple staat op het punt om een vernieuwde Apple TV 4K uit te brengen. Dat blijkt uit aanwijzingen in de tvOS 13.4 beta. In de gisteren verschenen beta zijn hints gevonden naar een nieuw Apple TV-model. Maar de veranderingen zijn misschien niet zo heel erg groot.

Apple TV 4K wordt vernieuwd

De code van tvOS 13.4 verklapt dat er een nieuwe Apple TV met codenaam T1125 aan zit te komen. De huidige Apple TV 4K heeft codenaam J105a en zijn voorganger heet J42d. De letter T aan het begin van de naam is een aanwijzing dat het om een intern model gaat, waarschijnlijk een prototype dat nog niet helemaal klaar is. Uit tvOS 13.4 blijkt dat het waarschijnlijk gaat om hardware gebaseerd op de 64-bit ARM-architectuur, hetzelfde als in de A12- en A13-chips. De huidige Apple TV draait nog nop een A10 Fusion-chip en is alweer een paar jaar oud.



Verwacht echter geen opmerkelijke technische vernieuwingen, want de maximale resolutie blijft hetzelfde: 4K met HDR. De chip zal echter wel een stuk krachtiger zijn, waardoor de Apple TV geschikter wordt voor bijvoorbeeld games. Apple probeert met Apple Arcade een vastere voet te krijgen in de game-industrie, maar richt zich daarbij tot nu toe vooral op de mobiele versie van de games die je op een iPhone of iPad speelt.

Bij de introductie van een vernieuwde Apple TV 4K met snellere processor zou Apple meer nadruk kunnen leggen op de grafische prestaties van de Apple TV, waardoor het geschikter is om te gamen. Overigens is de aanschaf van een Apple TV steeds minder belangrijk geworden, omdat de functionaliteit tegenwoordig zit ingebouwd in televisies van Samsung en LG. Wel kun je de Apple TV nog steeds prima gebruiken als woninghub.

Er circuleren al tijden geruchten over een nieuwe Apple TV en er waren verwachtingen dat deze in het najaar van 2019 gepresenteerd zou worden. Dat gebeurde echter niet. Mogelijk heeft Apple het maart 2020-event gekozen voor de aankondiging van de vernieuwde Apple TV. Daarbij zou het gaan om de zesde generatie. Een Apple TV 5 is een van de Apple-producten van 2020 die we verwachten.