Qua Apple-events is het al een tijdje stil. Apple’s laatste presentatie was afgelopen september. Hoewel er daarna nog een MacBook Pro en AirPods Pro aangekondigd is, was van een event in oktober geen sprake. De kans dat Apple binnenkort de datum van het maart 2020 event aan gaat kondigen, is daarom groot. Want met de iPhone SE 2, iPad Pro 2020, AirTag en nog meer in het verschiet, is er genoeg om op het podium over te praten. En als we naar de afgelopen jaren kijken, kunnen we een goede inschatting maken voor de datum van Apple’s maart 2020-event.



Apple maart 2020 event datum: wanneer is de presentatie?

Als we kijken naar de afgelopen jaren, is er een duidelijk patroon te zien voor de data van de events in maart. Apple houdt niet standaard elk jaar een presentatie, maar als ze dat wel doen is dat meestal aan het einde van de maand:

2015: 9 maart 2015 (Apple Watch-event)

2016: 21 maart 2016 (iPhone SE-event)

2018: 27 maart 2018 (iPad 2018-event)

2019: 25 maart 2019 (Diensten-event)

Als we de agenda erbij pakken, lijken er een aantal data voor de hand te liggen. Alle bovenstaande data waren op maandag, waardoor maandag 23 maart en maandag 30 maart 2020 mogelijke kanshebbers zijn. Uitnodigingen worden meestal zo’n anderhalve week tot twee weken van tevoren verstuurd, waardoor we midden maart hoogstwaarschijnlijk definitief weten wanneer Tim Cook en zijn collega’s op het podium staan om de nieuwste aankondigingen te doen.

Voorlopig hoef je dus nog niks concreets te verwachten wat betreft een aankondiging. Met nog een maand voor de boeg wordt ons geduld nog een paar weken op de proef gesteld.

Verwachte planning voor maart

De kans is groot dat de iPhone SE 2 die tijdens het event aangekondigd gaat worden, later in de week te reserveren is en een weekje later beschikbaar is. Apple kan er ook voor kiezen om de pre-order meteen beschikbaar te stellen, waarna hij nog in de week van het event in de winkels ligt. Bovendien verwachten we dat Apple vlak na het event onder andere iOS 13.4 uitbrengt, waar tal van nieuwe functies in zitten. Deze versie is vermoedelijk ook standaard geïnstalleerd op de iPhone SE 2.

De planning zou er dan als volgt uit kunnen zien:

Maart-event: 23/30 maart 2020

Start pre-orders/release iPhone SE 2: 27 maart of 3 april 2020

iOS 13.4 etcetera: 23/30 maart 2020

Wil je weten wat er nog meer aan zit te komen tijdens het event? Check dan onze verwachtingen voor Apple’s maart 2020-event, waarin we vooruitblikken op de mogelijke aankondigingen.