Vanaf iOS 15 kun je eenvoudig via Siri een HomeKit-accessoire eenmalig inplannen op een bepaald tijdstip of als je bijvoorbeeld vertrekt. We laten je in deze tip zien hoe je dat doet.

Met HomeKit bedien je al je accessoires vanaf je iPhone, iPad, Apple Watch of Mac. Je bent misschien al bekend met de automatiseringen, waarmee je apparaten automatisch kan activeren op een bepaald tijdstip of als je bijvoorbeeld van huis weg gaat of juist thuis komt. Vanaf iOS 15 is er ook wat nieuws mogelijk met Siri. Je kan namelijk HomeKit eenmalig inplannen, wat bijvoorbeeld handig is als je een automatisering slechts eenmalig wil doen. We laten je in deze tip zien hoe het eenmalig inplannen van HomeKit opdrachten werkt.



HomeKit inplannen: accessoires eenmalig op een later moment inschakelen

Deze functie is onderdeel van iOS 15 en iPadOS 15. Het is een soort versimpelde versie van de automatiseringen die je al kent. Wat Siri in feite doet, is een eenmalige automatisering aanmaken. Dit is bijvoorbeeld handig als je een weekendje weg gaat en je juist bij het vertrekken van huis één lamp in je woning aan wil laten. Je geeft Siri dan de opdracht om de lamp aan te zetten als je weggaat. Andere opdrachten die je kan geven, zijn bijvoorbeeld het inschakelen van een lamp op een bepaald tijdstip.

Dergelijke automatiseringen via Siri moeten ten minste één minuut nadat je de opdracht geeft geactiveerd worden. Je kan dus niet tegen Siri zeggen “Zet de slaapkamerlamp aan over dertig seconden”. Dit zijn enkele commando’s die wel werken:

“Zet de lampen in de slaapkamer aan om 21:00”

“Zet de thermostaat op 19 graden als ik wegga”

“Doe om 10 uur ‘s ochtends het licht uit”

Na het geven van de opdracht, krijg je een bevestiging van Siri dat je opdracht ingepland is. Je vindt de opdracht terug in het tabblad Automatisering in de Woning-app. Deze blijft daar helaas wel staan, ook al gaat het maar om een eenmalige opdracht. Je kunt ze hier handmatig verwijderen.

Handmatig aanmaken

Als je liever geen Siri wil gebruiken, kun je ook handmatig zo’n eenmalige automatisering maken. Dit werkt ook in iOS 14 en ouder. Dit doe je als volgt:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Tik op de knop Automatisering en tik daarna op het plusje. Kies voor Voeg automatisering toe. Kies een voorwaarde voor je automatisering, bijvoorbeeld Het is een bepaald tijdstip. Stel het gewenste tijdstip in. Zorg ervoor dat bij het kopje Herhaal alle dagen grijs zijn. Tik dan op Volgende en kies de accessoires of scenes die je op dit tijdstip wil activeren.

Op zoek naar meer handige HomeKit-tips? In onze aparte gids vind je nog veel meer handige tips en trucs voor HomeKit.