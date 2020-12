Hoe kun je HomeKit op de Mac gebruiken en wat zijn de mogelijkheden? Is er een Woning-app en hoe zit het met Siri? In dit artikel praten we je bij.

Heb je HomeKit-accessoires in huis, dan kun je deze bedienen met je iPhone, iPad, Apple Watch en Apple TV. Het is ook mogelijk om je HomeKit-stekkers, HomeKit-camera’s of andere accessoires te gebruiken vanachter je Mac. Dit kan op twee manieren: via Siri en met de Woning-app op de Mac. In dit artikel lees je alles over HomeKit op de Mac.

HomeKit op de Mac bedienen met Siri

Al sinds macOS Sierra vind je Siri op de Mac, maar pas vanaf macOS Mojave bedien je ook je HomeKit-accessoires met Siri vanaf je Mac. Je kan hiervoor dezelfde commando’s gebruiken als op je iPhone of iPad. Je zet je lampen aan of uit, je vraagt of er beweging gesignaleerd is en je checkt de temperatuur in huis: dat alles gewoon achter je Mac. Hiervoor zijn geen verdere instellingen nodig. Zodra je Siri op de Mac ingeschakeld hebt, is Siri er klaar voor om je HomeKit-spullen aan te sturen. Let er wel op dat je met hetzelfde iCloud-account ingelogd bent als op je iPhone of iPad.

HomeKit op de Mac bedienen met Woning-app

Net als de iPhone en iPad heeft de Mac nu een Woning-app. Qua gebruik en indeling lijkt de app heel erg op de iPad-versie van de Woning-app. Dat is ook niet zo gek, want deze versie van de Woning-app is een zogenaamde Catalyst-app, waarmee Apple iOS-apps geschikt maakt voor de Mac. Helaas zijn niet alle functies te gebruiken, maar er is alsnog veel mogelijk.

Accessoires en scènes inschakelen in Woning op de Mac

Het inschakelen van accessoires en scènes is heel gemakkelijk:

Open de Woning-app. Klik in de zijbalk op de knop Woning of kies een kamer. Klik je scène of accessoire aan die je wil in- of uitschakelen.

Details bekijken in Woning op de Mac

Op de iPhone en iPad kun je details van accessoires bekijken door deze ingedrukt te houden. Je kan dan bijvoorbeeld de sterkte en de kleur van een lamp bepalen. Op de Mac werkt dat net even anders:

Open de Woning-app. Klik in de zijbalk op de knop Woning of kies een kamer. Klik met je rechter muisknop op een accessoire en kies voor Toon regelaars.

Bij bewegingssensoren, de Apple TV en speakers is er in dit scherm niets mogelijk, maar voor lampen kun je hier de lichtsterkte aanpassen en de kleuren instellen. Sleep de slider naar boven of klik op Kleur om de kleur van je lamp te bepalen.

Instellingen van accessoires en scènes in Woning op de Mac

Als je de instellingen wil bekijken van een accessoire, zodat je deze bijvoorbeeld als favoriet kan markeren, de naam kan veranderen of het batterijpercentage kan bekijken, doe je het volgende:

Open de Woning-app. Klik in de zijbalk op de knop Woning of kies een kamer. Klik met je rechter muisknop op een accessoire of scène en kies voor Instellingen.

In het volgende scherm pas je alle gewenste instellingen aan, zoals meldingen en de naam van accessoires. Voor scènes bepaal je hier welke accessoires er mee doen.

Scènes en automatiseringen aanmaken in Woning op de Mac

Je kan in de Woning-app op de Mac ook nieuwe scènes en automatiseringen instellen. Deze worden dan gesynchroniseerd met je iPhone.

Open de Woning-app. Klik rechtsboven op het plusje en kies voor Nieuwe scène. Voor een nieuwe automatisering klik je in de zijbalk op Automatisering, gevolgd door het plusje. Doorloop de stappen om het aanmaken van de scène en automatisering af te ronden.

Achtergrond instellen voor Woning op de Mac

Standaard worden de gebruikte achtergronden van de Woning-app gesynchroniseerd met de iOS-versie. Je kan op de Mac ook zelf een nieuwe achtergrond instellen, maar deze functie zit wel een beetje verstopt.

Open de Woning-app. Klik in de menubalk op Wijzig. Klik dan op Wijzig woning of Wijzig kamer. Stel je gewenste achtergrond in. Je hebt de keuze uit drie kleuren, maar je kan ook zelf een eigen afbeelding in het venster slepen en deze als achtergrond gebruiken.

Het kan even duren voordat wijzigingen in de Mac-app gesynchroniseerd worden naar de iOS-versie. Synchroniseert het niet, dan moet je dus zelf de juiste achtergrond instellen.

Kan ik ook accessoires toevoegen aan Woning op de Mac?

Het is helaas niet mogelijk om nieuwe HomeKit-accessoires toe te voegen via je Mac. Daarvoor is altijd een iPhone of iPad nodig. Zodra je ze daar toegevoegd hebt, verschijnen ze wel automatisch in de Mac-versie van de Woning-app. Omdat je altijd een iOS-device nodig hebt, kan je geen HomeKit-huis beginnen als je alleen een Mac hebt.

Kan ik mijn Mac instellen als woninghub?

Om je HomeKit-accessoires op afstand te bedienen, heb je een Apple TV, iPad of HomePod (mini) nodig. Deze moet je instellen als woninghub voor HomeKit. Via deze apparaten communiceert je iPhone met alle accessoires in huis. Je kan helaas geen Mac instellen als hub voor HomeKit, ook niet als deze altijd aan staan en verbonden is met het Wi-Fi-netwerk. Voor de HomeKit-hub heb je dus nog steeds één van de drie eerder genoemde devices nodig.

