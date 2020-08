Vanaf iOS 14 krijgen HomeKit-camera's ondersteuning voor gezichtsherkenning. Met de gezichtsherkenning voor HomeKit-camera's weet je wie er in je huis is. In deze tip lees je wat je nodig hebt en hoe dit werkt.

Een HomeKit-camera brengt inbrekers en andere personen in en rondom je huis in beeld. Zo’n camera kan meldingen geven als er een persoon gedetecteerd wordt, maar dat kan ook gewoon een huisgenoot of een andere bekende zijn. Met gezichtsherkenning voor HomeKit-camera’s weet je meteen of het foute boel is of niet. De functie is beschikbaar vanaf iOS 14 en werkt met camera’s die geschikt zijn voor HomeKit Secure Video. We laten je in deze tip zien hoe het instellen van de gezichtsherkenning voor HomeKit-camera’s werkt en hoe je ervoor zorgt dat je camera personen herkent.

Dit heb je nodig voor gezichtsherkenning voor HomeKit-camera’s

Je hebt het volgende nodig voor gezichtsherkenning voor je HomeKit-camera:

De gezichtsherkenning voor je HomeKit-camera maakt gebruik van het Personen-album in de Foto’s-app. Je moet dus wel een aantal foto’s van jezelf of je huisgenoten hebben voordat je gebruik kan maken van gezichtsherkenning.

Gezichtsherkenning instellen voor je HomeKit-camera

Je stelt de gezichtsherkenning als volgt in, op een toestel met iOS 14 of nieuwer:

Open de Woning-app en tik op de stream van je HomeKit-camera. Tik linksboven op het tandwiel. Tik op de knop Gezichtsherkenning. Zet de schakelaar bij Gezichtsherkenning aan.

Onder het kopje Bibliotheken zie je je fotobibliotheek. Tik hierop. Selecteer de gewenste instelling. Je geeft hier aan wie toegang heeft tot de fotobibliotheek binnen de gezichtsherkenningsfunctie van HomeKit. Let op: anderen krijgen geen inzicht in jouw foto’s. Met deze instelling bepaal je alleen wie jouw gezichtsherkenning vanaf je foto’s mag gebruiken in zijn of haar Woning-app. Je deelt dus geen individuele foto’s, maar alleen de herkende personen. Je moet nu foto’s toevoegen van personen, zodat de camera weet welke personen hij kan herkennen. Tik op Voeg namen toe in Foto’s. Je gaat naar het Personen-album in de Foto’s-app. Als je de personen op de foto’s eerder al gemarkeerd hebt met de juiste naam, hoef je nu niks te doen.

Zo gebruik je de gezichtsherkenning van HomeKit

Als je alles geactiveerd hebt en je eerste gezichten ingesteld hebt, gaat alles nagenoeg vanzelf. Zodra de camera een persoon in beeld ziet en diegene herkend aan de hand van de foto’s in het Personen-album van de Foto’s-app, krijg je een melding met daarin de naam van de personen. Je weet dan dus meteen wie er in je huis is.

Wil je liever geen meldingen van een specifieke persoon, dan kan je dit ook uit zetten:

Open de Woning-app en tik op de stream van je HomeKit-camera. Tik linksboven op het tandwiel. Tik op de knop Gezichtsherkenning. Selecteer de herkende persoon waarvan je de meldingen uit wil zetten. Zet de schakelaar bij Verberg meldingen aan.

Gezichten die de camera niet herkent, verschijnen bij de instellingen voor gezichtsherkenning. Je kan daar zelf een persoon taggen, zodat je op den duur een verzameling van herkende gezichten opbouwt. Dit doe je zo:

Open de Woning-app en tik op de stream van je HomeKit-camera. Tik linksboven op het tandwiel. Tik op de knop Gezichtsherkenning. Selecteer de niet herkende persoon. Voer daar de juiste naam in.

Een andere nieuwe functie is de activiteitszones voor je HomeKit-camera. Daarmee breng je in kaart waar de camera op moet focussen. Heb je nog geen geschikte HomeKit-camera? In ons overzicht vind je camera’s met en zonder HomeKit Secure Video. Ben je nog helemaal nieuw met deze veilige optie voor camerabeelden? Lees dan hoe je HomeKit Secure Video moet instellen.