Met HomeKit Secure Video zorg je ervoor dat de videobeelden van je geschikte HomeKit-camera veilig bewaard worden. Bovendien kan een camera met HomeKit Secure Video allerlei specifieke bewegingen detecteren. Er zijn tal van opties en in deze tip lees je hoe je HomeKit Secure Video moet instellen.

Dit heb je nodig voor HomeKit Secure Video

Om te profiteren van de voordelen van HomeKit Secure Video, heb je dit nodig:

iPhone of iPad met iOS 13 of nieuwer

HomeKit-camera die geschikt is voor HomeKit Secure Video

iCloud-opslagabonnement van 200GB of meer

HomeKit-hub

Hoewel je wel een betaald iCloud-opslagabonnement nodig hebt, nemen de opnames geen ruimte in. Dit gaat dus niet af van het totaal aantal beschikbare opslagruimte. In onze algemene uitleg van HomeKit Secure Video vind je een selectie van geschikte camera’s en lees je meer over wat de functie precies is.

HomeKit Secure Video instellen

Je stelt HomeKit Secure Video als volgt in:

Installeer eerst de bijbehorende app van de camerafabrikant. Mogelijk kun je deze stap overslaan. Voeg de camera toe aan je HomeKit-huis. Dat kan via de app van de fabrikant, maar ook via de Woning-app van Apple. Zie ook onze tip over HomeKit-apparaten toevoegen. De camera wordt geconfigureerd. Er verschijnt een optie waarmee je kan instellen wanneer de camera moet streamen en wanneer hij moet openen. Als je nog geen iCloud-opslagabonnement van 200GB of meer hebt, kun je vanuit dit scherm upgraden. Selecteer onder Streamen en openemn wat de camera in bepaalde situaties moet doen. Je kan dit apart instellen voor als jij (en je eventuele huisgenoten) thuis of afwezig zijn. Tik daarna op Volgende. Geef de camera een logische naam en wijs hem toe aan de juiste kamer. Tik daarna op Gereed.

Bij Streamen en opnemen kun je kiezen uit vier opties:

Uit : niemand kan streams en opnames bekijken. De camera detecteert geen beweging en kan ook niet meegenomen in de automatiseringen.

: niemand kan streams en opnames bekijken. De camera detecteert geen beweging en kan ook niet meegenomen in de automatiseringen. Detecteer activiteit : de camera detecteert beweging, kan automatiseringen activeren en stuurt meldingen, maar niemand kan streams of opnames bekijken.

: de camera detecteert beweging, kan automatiseringen activeren en stuurt meldingen, maar niemand kan streams of opnames bekijken. Stream : iedere bewoner van het huis kan de livestream bekijken, maar er wordt niets opgenomen. De camera detecteert beweging, kan geautomatiseerd worden en stuurt meldingen.

: iedere bewoner van het huis kan de livestream bekijken, maar er wordt niets opgenomen. De camera detecteert beweging, kan geautomatiseerd worden en stuurt meldingen. Stream en sta opnemen toe: Beelden worden zowel gestreamd als opgenomen. Alle activiteiten worden opgeslagen en kunnen teruggekeken worden. Ook automatiseren en notificaties zijn mogelijk.

De beste opties vinden wij Stream voor als je thuis bent en Stream en sta opnemen toe als je afwezig bent. Wil jij of je partner meer privacy, dan kun je voor thuis ook kiezen voor Detecteer activiteit. In dat geval kan niemand via de camera naar beelden kijken zolang er iemand thuis is.

Opnameopties instellen

Voordat een camera begint met opnemen en het vastleggen van beelden, moet aan enkele eisen voldoen. De camera neemt nooit continu op. Alleen als als er beweging gedetecteerd wordt, start de camera met het vastleggen van beelden. Je past de opnameopties als volgt aan:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Tik de camera aan en tik linksboven op het tandwiel. Scroll naar onderen en tik op Opnameopties. Kies de gewenste instellingen.

Je kan kiezen uit een aantal mogelijkheden:

Elke beweging wordt gedetecteerd : de camera start met opnemen en het bewaren van de beelden als er een beweging gedetecteerd wordt. Het maakt daarbij niet uit wat voor beweging het is: elke detectie telt.

: de camera start met opnemen en het bewaren van de beelden als er een beweging gedetecteerd wordt. Het maakt daarbij niet uit wat voor beweging het is: elke detectie telt. Specifieke beweging wordt gedetecteerd : de camera start alleen met opnemen als er een bepaalde beweging gedetecteerd wordt.

: de camera start alleen met opnemen als er een bepaalde beweging gedetecteerd wordt. Neem audio op: de camera neemt naast video ook de geluiden op.

Bij specifieke bewegingen kun je kiezen tussen personen, dieren of voertuigen. Heb je in huis een huisdier rondlopen, dan kun je het beste de schakelaar bij dieren uitzetten. Woon je langs een drukke weg en richt je de camera naar buiten, zet dan de schakelaar bij voertuigen uit om te voorkomen dat er onnodige opnames gemaakt worden.

Recente opnames bekijken

De camera in HomeKit Secure Video bewaart opnames maximaal tien dagen. Je kan dus tot tien dagen terug kijken wat er zoal opgenomen is volgens de opname-instellingen zoals eerder in de tip uitgelegd. Om opnames te bekijken, doe je het volgende:

Open de Woning-app. Open de videostream van de camera waarvan je opnames wil bekijken. Bovenaan zie je de dagen met bijbehorende data. Wit geeft aan dat er op die dag een opname gemaakt is.

Onderaan blader je tussen de verschillende opnames die gedurende de geselecteerde dag gemaakt zijn. Icoontjes geven aan wat er precies gedetecteerd is. Maak met twee vingers een knijpbeweging op de tijdbalk om in te zoomen en beelden met meer detail te bekijken. Tik op de deelknop om het fragment op te slaan en te delen met anderen. Door de beelden op te slaan in de Foto’s-app, blijven deze langer bewaard dan de standaard 10 dagen.

Meldingen instellen voor HomeKit Secure Video

Het is ook handig om meldingen in te stellen voor HomeKit Secure Video. Zo kan je een melding krijgen als de status van de camera aangepast wordt (bijvoorbeeld van Stream naar Stream en sta opnemen toe). Je stelt dit als volgt in:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Tik de camera aan en tik linksboven op het tandwiel. Tik op de knop Meldingen. Kies de gewenste instellingen. Onderaan kun je ook kiezen dat je alleen meldingen wil als er niemand thuis is. Meldingen over statuswijziging krijg je altijd, ook als je wel thuis bent.

Vanaf iOS 14 is het ook mogelijk om gezichtsherkenning en activiteitszones in te stellen. Momenteel kun je daarvoor de beta van iOS 14 voor gebruiken. Deze functies zijn later dit jaar voor iedereen beschikbaar.

Wil je meer weten over HomeKit Secure Video? Check dan onze algemene uitleg. Nog niet bekend met HomeKit? In onze gids met HomeKit-apparaten vind je een selectie van accessoires in diverse categorieën.