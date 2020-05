HomeKit-accessoires, zoals sensoren en rookmelders, kunnen meldingen sturen. Zo weet je precies wat er in je huis gebeurt, ook als je niet thuis bent. In deze tip lees je hoe je deze meldingen het beste kunt instellen.

Meldingen voor HomeKit-accessoires

De Woning-app is de plek waar je al je HomeKit-accessoires kunt bedienen. Sommige accessoires, zoals sensoren, kunnen echter ook een melding sturen om je op de hoogte te houden van wat er in je huis gebeurt. In deze tip leggen we je uit hoe je meldingen voor HomeKit-sensoren kunt ontvangen, maar enkel als je zelf niet thuis bent.

HomeKit meldingen instellen

HomeKit werkt met allerlei apparaten zoals lampen en thermostaten, maar er zijn ook sensoren die werken met HomeKit. Denk bijvoorbeeld aan sensoren voor je ramen of deuren, zodat je precies kunt zien of deze open of dicht is. Ook bewegingssensoren en rookmelders werken met HomeKit, zodat je hier een bepaalde actie aan kan koppelen.

Het handige van deze sensoren is dat ze je een melding kunnen sturen, waardoor je precies weet wat er in je huis aan de hand is. Vanaf iOS 11 heb je de mogelijkheid om deze meldingen zo in te stellen, dat je ze alleen krijgt als je niet thuis bent. Dit werkt als volgt:

Open de Woning-app. Zoek het accessoire op waarvan je meldingen wil ontvangen. Druk stevig met 3D Touch op dit accessoire of hou hem ingedrukt. Tik dan op Details. Scroll naar Status en berichtgeving en tik hierop. Zet de schakelaar bij Sta berichtgeving toe aan.

De berichtgeving voor dit accessoire staat nu aan. Onder de schakelaar vind je twee instellingen: voor tijd en voor personen. Standaard staat de instelling Tijd op Willekeurig (dat wil zeggen elk moment van de dag) en staat de optie Personen op Uit. Je kunt deze instelling zo aanpassen, dat je bijvoorbeeld alleen een melding krijgt als je niet thuis bent of in de nacht. Je kunt uit de volgende opties kiezen:

Meldingen voor tijd

Elke tijd: onafhankelijk van welk moment het is, stuurt het accessoire een melding.

Overdag: je krijgt alleen meldingen bij daglicht. Standaar staat deze optie ingesteld tussen zon op en zon onder, maar je kunt dit zelf in intervallen van 15 minuten aanpassen (bijvoorbeeld 45 minuten voor zon op).

Tijdens de nacht: vergelijkbaar met Overdag, maar dan andersom.

Bepaalde tijden: je kunt ook zelf een tijdsperiode instellen voor wanneer je een melding wil krijgen.

Meldingen voor personen

Als er iemand thuis is: je krijgt alleen een melding als één of meerdere personen thuis is. Je moet hiervoor wel andere mensen voor HomeKit uitnodigen.

Als ik thuis ben: je ontvangt alleen meldingen als jijzelf thuis bent.

Als er niemand thuis is: je krijgt alleen meldingen als er niemand thuis is. In de meeste gevallen is dit de meest logische instelling. Kies deze optie als je alleen meldingen wil ontvangen als er niemand thuis is.

Als ik niet thuis ben: meldingen worden alleen verstuurd als jijzelf niet thuis bent. Hierdoor krijg je wel meldingen als een andere HomeKit-beheerder thuis is.

Dankzij deze instellingen kun je dus heel eenvoudig meldingen krijgen als je niet thuis bent. Dit voorkomt dat je de hele dag door notificaties ontvangt, bijvoorbeeld van een camera of bewegingssensor, terwijl jij zelf door het beeld loopt.

